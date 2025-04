Beautiful spoiler: RJ tra Eric e Ridge

Potrebbe nascere una nuova coppia nelle prossime puntate di Beautiful dove, come svelano gli spoiler fino al 12 aprile 2025, RJ, il figlio di Brooke e Ridge, vivrà un momento difficile. Dopo aver lavorato a stretto contatto con il nonno, ha scoperto che Eric soffre di attacchi ischemici che potrebbero essere letali. Preoccupato per le condizioni di salute del nonno, RJ non saprà se raccontare tutto a Ridge che, all’oscuro di tutto, continua ad essere in competizione con il padre come stilista.

Anticipazioni Beautiful 5 aprile 2025/ Eric peggiora, Donna gli chiede di interrompere la sfida con Ridge

Non sapendo cosa fare, RJ si confiderà con Luna con cui nascerà un feeling speciale. I due giovani, infatti, trascorreranno sempre più tempo insieme ma sul loro futuro grava la probabile partenza di Luna. Poppy, la madre di Luna, infatti, avvertirà la figlia che è il caso di andare via prima che la zia Li scopra che si trovi a Los Angeles. RJ, però, sempre più preso da lei, la spingerà a non ascoltare la madre e a restare in città.

Anticipazioni Beautiful 4 aprile 2025/ Eric sta nascondendo qualcosa? I dubbi di Ridge e Brooke

Beautiful spoiler: il gesto di Deacon per Sheila

Dopo aver tentato di mettere a tacere i propri sentimenti, Deacon ha deciso di seguire il proprio cuore chiedendo a Sheila di sposarlo. Nelle puntate in onda fino al 12 aprile, l’uomo sarà al settimo cielo per l’imminente matrimonio con la donna che ama che, a sua volta, si convincerà di poter sfruttare la situazione per riavvicinarsi a Finn dimostrandogli di essere cambiata a tal punto da sposarsi. Deacon, tuttavia, non resterà a guardare e proverà a far riavvicinare Sheila e Finn approfittando dell’assenza di Steffy, ancora in Europa.

Anticipazioni Beautiful 3 aprile 2025/ Eric non molla ma i problemi di salute lo mettono a dura prova

Il gesto di Deacon, però, si dimostrerà fallimentare per la reazione di Finn non sarà quella di un figlio felice di ritrovare la madre naturale. Nel frattempo, Finn metterà in guardia Deacon ricordandogli che sposando Sheila metterà a rischio il rapporto con Hope che ha costruito con tanta fatica. Infine, nelle prossime puntate di Beautiful, Finn e Hope si avvicineranno sempre di più e Brooke non nasconderà la propria gioia nel vedere la figlia costruire un nuovo rapporto con il marito di Steffy.