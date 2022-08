Beauty and the billionaire/ Su Canale 5 il film con Chris Reid

Beauty and the billionaire, film di Canale 5 diretto da Brian Brough

Beauty and the billionaire va in onda oggi, venerdì 26 agosto, a partire dalle ore 16.35 su Canale 5. Si tratta di una commedia romantica prodotta negli Stati Uniti d’America nel 2022 dalla Silver Peak Productions e diretta da Brian Brough. Il film è una pellicola dalle tinte romantiche e ironiche che non ha però trovato un giudizio estremamente positivo da parte della critica cinematografica.

Il ragazzo e il grande elefante/ Critica agrodolce: "Tematiche nobili, ma..."

Nonostante sia uscito di recente, pare che la sceneggiatura considerata troppo banale e ripetitiva sia stata poco apprezzata da chi opera nel settore. Per la realizzazione del film è stato fondamentale il contributo di attori emergenti come Chris Reid, Tanner Gillman, Katherine Aiken e Sashleigha Hightower.

Beauty and the billionaire, la trama del film

Il film Beauty and the billionaire racconta la storia di Allison e suo fratello, entrambi alle prese con una questione di carattere lavorativo e poi sentimentale piuttosto particolare. Dopo una serie di situazioni spiacevoli avvenute presso l’azienda per la quale lavora, il fratello della ragazza rischia seriamente di essere licenziato a meno che non trovi qualcuno disposto a dargli una mano in azienda e in un certo senso lavorare per suo conto.

L'uomo fedele/ Film intenso e basato sulle "emozioni profonde dei personaggi"

A questo punto, non vede che come unica soluzione quella di chiedere una mano ad Allison che dopo qualche piccola resistenza decide di accettare. Per prima cosa il ragazzo raccomanda alla sorella di fare attenzione alle continue richieste del capo e al suo carattere presuntuoso e prevaricatore.

Quest’ultimo è infatti un miliardario dispotico che ha poca considerazione sia del tempo che del lavoro altrui. Non appena venuti a contatto, tra i due infatti voleranno fin da subito stracci; Alisson ha un carattere forte e non ha alcuna intenzione di farsi intimidire dall’uomo pur continuando senza sosta a lavorare per lui. A dispetto delle attese, il miliardario sembra accettare tale comportamento quasi come se trovasse piacere nell’aver trovato una persona capace di tenergli testa. Dal dissapore iniziale e non solo, col tempo inizia una sorta di sodalizio tra i due che inizieranno a riscoprire una reciproca attrazione totalmente imprevista. Dall’odio alle discussioni, passando per il rischio licenziamento per il fratello, Alisson alla fine riscopre un grande amore e passione proprio per quello che sembrava un capo egoista e dissoluto.

Van Gogh - Tra il grano e il cielo/ Un "racconto per immagini" dedicato al pittore

© RIPRODUZIONE RISERVATA