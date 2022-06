Beba, chi è? Oggi al Love Mi/ Il nuovo successo firmato con Carl Brave, Crisalide

Chi è Beba (Roberta Lazzerini)

Beba, al secolo Roberta Lazzerini, sarà tra i protagonisti di Love Mi evento organizzato da Fedez e J-Ax. Rapper italiana, classe ’94 e originaria di Torino si dedica completamente alla musica a partire dal 2015, quando pubblica il suo primo progetto “Joker Mixtape”. Ma è nell’anno successivo con “Grizzly” e “Ginestra” che l’artista comincia a divenire davvero popolare, ad essere conosciuta nel panorama della musica italiana e ad essere notata da Rossella Essence, con cui intende creare un duo al femminile. Ecco che esce il primo singolo, “Groupie”, il quale trova un largo apprezzamento tra il pubblico ma che comincia a provocare i primi disguidi tra le due. Nonostante il primo album, “Crisalide“, venga pubblicato nel 2021, gli anni 2019 e 2020 sono per Beba una affermazione assoluta e la qualificano inequivocabilmente come astro nascente del rap femminile italiano, tanto da collaborare con artisti del calibro di Willie Peyote, Miss Keta e Carl Brave.

Beba attivissima sui social network

Bilancia ascendente Bilancia, attualmente Beba vive a Milano ed è attivissima sui social: il suo account Instagram conta più di 550mila followers, dove ama mostrare i suoi numerosi tatuaggi, di cui è appassionata. Dal punto di vista della sua vita sentimentale, l’artista è molto riservata ma in un’intervista a Le Iene del 2021 la rapper torinese ha dichiarato di essere fidanzata con il tatuatore romano Gabriele Anakin. In un’altra intervista, invece, Beba ha raccontato che uno dei suoi più grandi sogni è di fare una collaborazione con Marracash, suo artista rap italiano preferito e che nel futuro si vedrebbe mamma, ammettendo di volere avere dei figli un giorno.

Beba, messun tour in estate?

Al momento Beba non ha programmato tour o eventi live per questa estate 2022, ma il 28 giugno 2022 la rapper torinese condividerà il palco di Milano con numerosi altri artisti italiani, in occasione dell’evento benefico “Love Mi”, promosso da Fedez e J-Ax per raccogliere fondi, utili alla costruzione di un nuovo centro ospedaliero destinato ai bambini con patologie neurologiche.

