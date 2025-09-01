Chi era Ettore Falconeri, chi era il batterista di Peppino Di Capri nonché suo amico di infanzia? I due hanno cominciato a fare musica insieme

La carriera di Peppino Di Capri è cominciata insieme a Ettore Falconeri, suo amico d’infanzia, anche conosciuto come “Bebè”, un soprannome che è passato alla storia e che lo ha reso noto in tutto il mondo. I due si sono conosciuti da bambini a Capri, dove Ettore era nato nel 1934 mentre Peppino cinque anni più tardi.

Nel 1954, quando entrambi erano giovanissimi, hanno fondato un duo, il duo caprese, cominciando a suonare nei locali dell’isola, ma non solo. Grande il successo che i due ebbero anche a Procida e Ischia. In quegli anni, Ettore Falconeri e Peppino Di Capri hanno girato dunque le tre isole e i loro locali, suonando spesso per i soldati di stanza in quei luoghi.

Due anni dopo la fondazione del duo, Falconeri e Di Capri si sono esibiti per la prima volta in tv, nel programma “Primo applauso” condotto da Enzo Tortora. È solamente più avanti, però, che hanno ottenuto il successo sperato, arrivando ad ottenere risultati straordinari. Nel 1960 infatti Peppino Di Capri venne notato da un produttore e cominciò a incidere i primi dischi e a tenere i primi concerti in giro per l’Italia. Da quel momento Ettore Falconeri lo ha sempre accompagnato in qualità di batterista durante tutte le esibizioni live e le incisioni. I due sono stati insieme per vent’anni, fino al 1974, quando Bebè ha deciso di dire basta, lasciando la musica.

Chi è Ettore Falconeri, l’amico fraterno di Peppino Di Capri. Nel 1974 l’addio alla musica

Dopo il 1974, Bebè, soprannome di Ettore Falconeri, ha deciso di lasciare il mondo della musica per dedicarsi ad un’altra attività di tipo imprenditoriale, cominciando a produrre e commerciare panna spray alimentare. Nonostante l’addio alla musica vent’anni dopo aver cominciato al fianco di Peppino Di Capri, i due sono rimasti amici per tutta la vita, fino alla morte di lui, arrivata nel 2019.