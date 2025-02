L’amore riguarda tutti: personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema, della musica e dello sport, senza distinzione. Quando scocca la scintilla, l’incendio d’amore e di passione non è più possibile fermarlo. Bebe Vio è un concentrato di energia e positività nonostante la vita non sia stata generosa nei suoi confronti e ora è uscita allo scoperto con il suo fidanzato Gianmarco Viscio.

Chi è il suo fidanzato? Si sa poco di lui perché è un ragazzo decisamente riservato: ha 32 anni, è di Roma, ed è un calciatore di serie B di calcio a 8 che milita nella George Best Team nel ruolo di difensore. Senza dubbio hanno lo sport come terreno comune per le loro conversazioni e il loro rapporto che sembra andare avanti da alcuni anni.

Bebe Vio al settimo cielo con il suo fidanzato Gianmarco Viscio

Come si può vedere dalla foto in calce all’articolo, Bebe Vio è uscita allo scoperto con il suo fidanzato Gianmarco Viscio in modo del tutto naturale. I due sono in paradiso tropicale mentre si godono delle vacanze in tutta relax. Ovviamente non sono mancati i commenti dei più curiosi fan che le hanno subito chiesto chi fosse quel bel ragazzo a cui è saldamente abbracciata.

È ancora presto per parlare di matrimonio perché i due ragazzi sono giovani, hanno ancora tutta la vita davanti, e poi non è detto che il naturale passo in avanti in una relazione sia per forza da accomunare ai fiori d’arancio. Eppure secondo alcune persone vicine alla campionessa paralimpica, come rivela il magazine Chi, pare che lei sia pronta a fare il grande passo perché a quanto pare lui sarebbe l’uomo giusto con cui condividere sia i momenti brutti sia i momenti belli della vita. Intanto i fan le augurano il meglio e tanta felicità insieme al suo bel fidanzato.

