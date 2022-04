Bebe Vio ha un nuovo fidanzato?/ Paparazzata in compagnia di un giovane…

Bebe Vio avvistata in compagnia di un giovane misterioso

Bebe Vio è innamorata. La campionessa paralimpica è stata paparazzata dal Settimanale Chi in compagnia di un misterioso ragazzo. I due sono stati sorpresi in un noto locale di Ponte Milvio a Roma durante un aperitivo. Occhi negli occhi e mani nelle mani, atteggiamenti intimi che fanno pensare a qualcosa in più di una semplice amicizia. Quel che è certo è che non si tratta di Giorgio Avola anche lui schermidore. Si era parlato molto di un loro flirt ma Bebe Vio non ha mai né confermato né smentito la notizia. Il settimanale Oggi li beccò la scorsa primavera, di ritorno in moto dopo un pranzo romantico in un ristorante a Tor di Quinto. Già all’epoca, i due atleti sembravano avere un ottimo feeling.

Molto riservata sulla sua vita privata, Bebe Vio non ha mai alimentato i pettegolezzi e il gossip ma anzi ha sempre cercato di tenersi alla larga dai riflettori. Questa volta però non ci è riuscita e Bebe è stata avvistata in compagnia di questo ragazzo moro con cui si sarebbe intrattenuta per circa un’ora. I due parlavano molto fitto stringendosi le mani. Poi ad un certo punto Bebe ha deciso di raggiungere degli amici all’interno di un locale separandosi dal ragazzo. Probabilmente c’è chi sussurra che Bebe lo abbia fatto dopo essersi accorta di essere stata inseguita dai fotografi. Durante il resto della serata, Bebe e questo ragazzo hanno fatto finta di non conoscersi.

Bebe Vio è ormai da tantissimo tempo un vero simbolo per tutta l’Italia e non solo, di lei si conosce praticamente tutto ma forse a rimanere più nell’ombra è sempre stata la sua vita privata che la giovane non ha mai voluto rendere pubblica in nessun modo. Un vero eccesso di riservatezza il suo dettato anche forse dalla sua giovane età e dalle grandi responsabilità del suo lavoro. Nel 2020 la campionessa paralimpica era stata beccata in compagnia di Giorgio Avola il noto schermidore italiano che il pubblico conosce molto bene, i due erano stati paparazzati insieme e tanto è bastato per far pensare che ci fosse di più di quello che volevano raccontare. I due interessati però non hanno mai smentito né confermato la relazione anche se oggi a ben vedere le nuove foto sembrerebbe che Bebe abbia archiviato quella storia.

Intanto, Bebe Vio ha annunciato l’arrivo delle nuove protesi. “Evvai! Mi sono arrivate mani e piedi nuovi”, ha detto la campionessa azzurra quando ha annunciato di avere delle nuove e innovative protesi. Nei video mostrati nel post su Instagram Bebe Vio ha mostrato i movimenti effettuati durante il collaudo con i nuovi arti, che sono stati creati dall’azienda tedesca Ottobock che le fornirà il nuovo materiale. L’atleta azzurra ha spiegato che alcuni dettagli devono essere ancora sistemati, tra questi anche il colore, bisogna scegliere tra il bianco e il nero, e ha chiesto un consiglio a chi la segue.











