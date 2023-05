Bebe Vio si è laureata, le foto e un messaggio Instagram/ “Il mio nuovo ‘titolo'”

Bebe Vio si è laureata, il messaggio su Instagram: “Il mio nuovo ‘titolo’“

Bebe Vio festeggia un importantissimo traguardo, e questa volta nulla ha a che vedere con lo sport. La campionessa italiana di scherma, nelle scorse ore, è diventata ufficialmente dottoressa in Comunicazione e Relazioni Internazionali alla John Cabot University, ateneo privato italo-americano con sede a Roma. L’icona dello sport ha prontamente immortalato i momenti più belli della laurea con alcuni scatti su Instagram, circondata dall’affetto dei genitori e da una delle sue compagne di corso.

Bebe Vio e Gianmarco Viscio si sposano?/ Matrimonio nel 2024: il sogno della coppia…

E, in allegato, un messaggio che non nasconde la felicità del momento: “Seeeee… il mio nuovo “titolo” da mettere in bacheca!“. E, ricordando il suo percorso universitario, ha scritto: “Per tutte le notti prima degli esami. Per tutti gli “accetto anche un 18”. Per tutti i “stavolta non so niente”. Per tutti gli appunti presi (pochi). E tutti quelli chiesti (tanti). Per tutti i gruppi di studio in aula. In biblioteca. In casa. Al bar. Per tutte le domande che non erano nei libri. Per tutti gli spritz post esame. Per tutte le splendide persone che hanno segnato indelebilmente gli anni più belli della mia vita. Per tutti questi motivi è stato un percorso meraviglioso. E stasera è il caso di festeggiare alla grandissima con le persone che mi sono state vicine in questi 5 anni“.

"Gambe e braccia amputate per errore"/ 46enne: "Bebe Vio mi ha aiutato con protesi"

Bebe Vio, settimane da incubo prima della laurea

Grandissima gioia per Bebe Vio, ora ufficialmente dottoressa, dopo settimane piuttosto complicate. La campionessa della scherma italiana aveva infatti raccontato, per mezzo social, di essere stata derubata a Roma di un borsone contenente preziosi apparecchi elettronici, incluso il computer sul quale era salvata la tesi. Su Instagram aveva rivolto un appello a colui che le ha sottratto la borsa, chiedendo perlomeno di inviarle la tesi in modo tale da consegnarla entro i limiti di scadenza e potersi così laureare in tempo.

“Mi devo laureare tra poco e io non voglio non laurearmi! Sono in crisi nera, non me ne frega niente della borsa tenetevi i soldi e tutte le cose che ci sono dentro“, il suo messaggio che, però, è rimasto inascoltato. Bebe Vio ha così dovuto riscrivere la tesi daccapo: uno sforzo immenso che, alla fine, è stato ripagato con la grande gioia della laurea. Un traguardo importantissimo per lei, per la sua famiglia e per tutti coloro che non hanno mai smesso di sostenerla.

Ruggero e Teresa, chi sono i genitori di Bebe Vio/ Fondatori dell'associazione Art4sport

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Beatrice Maria Vio Grandis (@bebe_vio)













© RIPRODUZIONE RISERVATA