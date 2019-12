Bebe Vio, video scherzo Le Iene/ Il reality dei nudisti prima delle Paralimpiadi…

Lo scherzo de Le Iene questa settimana ha colpito Bebe Vio: Nicolò Devitiis ha organizzato un tranello alla campionessa paralimpica, messa alla prova con una sfida che ha visto perdere anche i più grandi campioni, ovvero resistere al mondo dello spettacolo. Grazie alla complicità dei colleghi Edoardo Giordan e Emanuele Lambertini, Le Iene tentano di far cadere Bebe nella rete di un manager televisivo: la 22enne rifiuta categoricamente, affidandosi solo al padre, ma i suoi due colleghi no. Giordan e Lambertini infatti accettano di partecipare prima delle Paralimpiadi di Tokyo 2020 a un reality show con tanto di spogliarelli. Bebe contatta subito il padre, che le consiglia di affrontare l’agente: la veneziana pianifica come strappare il contratto, ma di lì a poco andrà su tutte le furie…

BEBE VIO VITTIMA DELLO SCHERZO DE LE IENE: IL VIDEO

Emanuele prova a portare Edoardo sulla cattiva strada, ma Bebe Vio diventa una furia: «Ti facevo molto più intelligente». La campionessa parolimpica deve fare i conti con le fissazioni dei due colleghi, soprattutto con quelle di Emanuele, e cerca di nuovo l’aiuto del padre. Nonostante le lusinghe dell’agente, lei non ha mai ceduto e per questo motivo sbuca Devitiis per rivelarle che si è trattato di uno scherzo. «Ma come vi è venuto in mente?», ride l’atleta, che ammette poco dopo: «Io stavo per menarli tutti e due. Sai qual è il problema? Emanuele è davvero così, pensa solo alle donne». Uno scherzo riuscitissimo che ha messo in risalto i valori umani di una delle campionesse italiane più grandi di sempre: clicca qui per vedere il video del servizio de Le Iene.

© RIPRODUZIONE RISERVATA