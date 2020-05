Bebo’s, Porto Recanati/ Sushi per i giovani e… (Alessandro Borghese 4 ristoranti)

Pubblicità

Bebo’s, ristorante di Porto Recanati, sarà tra i protagonisti della puntata di Alessandro Borghese – 4 ristoranti di oggi, 14 maggio 2020, nella quale scopriremo il miglior ristorante vista mare della Riviera del Conero. Saranno i tre colleghi in gara a giudicare il suo locale per menù, servizio, conto e location. Alessandro Borghese poi con i suoi voti potrà confermare o ribaltare la situazione, assegnando anche un bonus di 5 punti sul piatto forte che varierà di puntata in puntata. Come in ogni puntata al vincitore sarà staccato un assegno di 5mila euro da investire nella propria attività. Il proprietario del Bebo’s è Michela che è anche direttrice di sala. Il nome del locale è dovuto al nome di suo marito, Alberto, con il quale aveva aperto il ristorante circa dieci anni fa.

Bebo’s, Alessandro Borghese 4 ristoranti: cosa si mangia?

Ma cosa si mangia al Bebo’s, locale di Porto Recanati che parteciperà ad Alessandro Borghese – 4 ristoranti? Sono diverse le possibilità che troviamo in un menù molto variegato. Tra le novità dell’ultimo periodo c’è il sushi che è molto di tendenza soprattutto tra il pubblico giovane. Ovviamente i piatti di mare sono numerosi, ma attenzione perché il forno che si vede all’interno prepara delle ottime pizze. Splendida è anche la location con il locale che è praticamente una palafitta sul mare con delle vetrate giganti. Gli interni sono molto alla moda e adatti a un pubblico giovane. Inoltre Michela e Bebo sono simpaticissimi, tanto che nelle recensioni dello stesso ristorante possiamo leggere come loro due siano dei veri e propri mattatori all’interno della sala durante il pasto. Vedremo come andrà la puntata del talent cook show con Alessandro Borghese.



