LE CHAT SEGRETE TRA CHAOUQUI, PERLASCA E PM VATICANO: NUOVO SCANDALO SUL PROCESSO BECCIU?

Il 22 settembre 2025 si aprirà in Vaticano il processo d’appello per il caso della compravendita del Palazzo del Vaticano a Londra, dove in primo grado il cardinale Angelo Becciu è stato condannato a 5 anni e mezzo di reclusione per peculato e truffa: ebbene, le ultime chat pubblicate ieri dal quotidiano “Domani” rischiano di generare un nuovo scandalo in Santa Sede proprio alle porte del secondo processo sul caotico caso Becciu. Indagini falsate, testimonianze “modificate” e macchinazione fin dall’inizio: di questo tenore l’accusa che ora gli avvocati difensori del cardinale presentano nei confronti dell’autorità giudiziaria d’Oltretevere.

I dialoghi tra Francesca Immacolata Chaouqui, affarista con un passato di ruoli svolti in Vaticano, e la sodale di mons. Alberto Perlasca (Genoveffa Ciferri), accusatore di Becciu al processo, con l’aggiunta del procuratore generale Alessandro Diddi rischiano ora di compromettere l’intero sviluppo del processo di primo grado. Tra le varie frasi mostrate in queste chat – depositata dalla difesa di Raffaele Mincione, anche lui condannato assieme a Torzi e Becciu per il caso Palazzo di Londra – una su tutte parrebbe confermare la tesi del cardinale di una macchinazione dei magistrati della Santa Sede contro di lui.

«Se viene fuori che eravamo tutti d’accordo è la fine»: così avrebbe scritto Chaoqui con Ciferri, tra altre centinaia di chat “omissate” dallo stesso Diddi in fase processuale. In aula il procuratore ha sempre smentito qualsiasi colloquio o interlocuzione con la ex “papessa”, mentre queste chat dimostrano che, tramite Ciferri, un possibile collegamento potrebbe esserci.

Non solo, come osserva ancora il “Domani”, fino ad oggi la procura ha sempre ripetuto che le prove che hanno portato alla condanna di Becciu sarebbero derivanti da bonifici effettivi, e non dal pentimento di Perlasca su cui le chat segrete ora mostrano quantomeno delle perplessità doverose di indagini. Da Mincione a Becciu, le linee difensive ora vogliono capirci meglio per presentare eventualmente in appello prove contro le presunte interlocuzioni “complottistiche” contro i condannati in primo grado.

L’IRA DEL CARDINALE: “CHAT DIMOSTRANO IL COMPLOTTO AI MIEI DANNI”. SI VA VERSO APPELLO “INFUOCATO”

Sconcerto, ira e voglia di dimostrare la sua innocenza: da mesi il cardinale Becciu, già dismesso da ogni incarico in Vaticano – per decisione di Papa Francesco – dopo la condanna in primo grado, punta alla linea innocentista per ribaltare la sentenza sul complesso caso della compravendita del Palazzo di Londra. Contattato dall’ANSA è lo stesso prelato sardo a spiegare che le rivelazioni delle chat sul “Domani” «confermano quanto già il processo ha dimostrato», ovvero che qualcosa è stato “omissato” dal Tribunale.

Questo porta, secondo Becciu, a ritenere che vi sia stata «una macchinazione ai miei danni», un complotto che parte da una indagine costruita su falsità letteralmente «a tavolino», e che da 5 anni a questa parte «ha ingiustamente devastato la mia vita e mi ha esposto a una gogna di proporzioni mondiali». La frase di Chaouqui sulla “scoperta” dell’accordo preventivo con Diddi – se fosse dimostrata come vera – getterebbe un’ombra piuttosto oscura sul processo del Vaticano, preparando così ad un appello in arrivo decisamente “infuocato”.

Secondo il cardinale Becciu, ad aggiunta del caos personale dovuto alla condanna con circo mediatico che ngli scorsi mesi è emerso dopo la sentenza sul caso Londra, resta una profonda amarezza personale per il fatto che alcuni dei protagonisti dell’intera vicenda giudiziaria (che secondo lui è un sostanziale “complotto”), di fatto continuano a ricoprire ruoli di prestigio all’interno del Vaticano.

Secondo gli avvocati tanto di Becciu quanto dell’imprenditore Raffaele Mincione, le chat del “Domani” confermano un’accusa già lanciata dai legali difensivi qualche mese fa: dopo anni di indagini, documenti presentati e poi ritirati, testimonianze complesse rese in Aula, vi sarebbe un presunto ruolo attivo dell’autorità giudiziaria della Santa Sede – e degli investigatori – «nella preparazione della testimonianza di mons. Alberto Perlasca», addirittura con l’aggiunta di «soggetti estranei alle indagini», come Ciferri e Chaouqui, che poi sono le protagoniste di questo nuovo potenziale “scandalo” con le chat pubblicate dal quotidiano “Domani”.

Con un post su X è la stessa Immacolata Chaouqui a rispondere direttamente al cardinale Becciu e in generale alla grancassa ampliata dalla pubblicazione delle chat sui giornali: secondo l’imprenditrice, lei non avrebbe mai avuto a che fare con il processo, mentre è vero che «raccontavo al Papa le tue malefatte, in anteprime perché nessuno conosce meglio di me» il presunto «male» che lui, con la «banda Bassotti ha fatto contro il Vaticano». Secondo Chaouqui la condanna contro il cardinale è stata fatta per i reati commessi, «non per 4 chiacchiere con una povera pazza come la Ciferri».