IL CASO BECCIU TIENE IN ANSIA IL CONCLAVE 2025: RITIRO, ESCLUSIONE O…

Ora che finalmente abbiamo una data ufficiale per l’inizio del Conclave – mercoledì prossimo 7 maggio 2025 – il tema su chi saranno in definitiva i nomi dei cardinali elettori per il nuovo Papa diventa ancora più dirimente: e così il “caso Becciu” rispunta, con nuovi aggiornamenti ormai sempre più frequenti dalle varie fonti in Vaticano che in questi giorni letteralmente “impazzano”. Dopo i rumors sulle due possibili lettere di Papa Francesco che avrebbero inteso una esclusione del cardinale condannato in primo grado per il processo sul Palazzo di Londra, una risposta definitiva ancora non la si ha in merito alla presenza o meno di Angelo Becciu al prossimo Conclave 2025.

Papa Francesco apprezzato dal 58% degli italiani/ Il sondaggio: "Consenso trasversale tra credenti e non"

Nel breve comunicato odierno della Santa Sede, il direttore della Sala Stampa Matteo Bruni ha confermato che sul “caso Becciu” ci sono stati aggiornamenti durante la quinta Congregazione dei Cardinali – il pre-Conclave in corso ormai quasi ogni giorno dopo la morte di Papa Francesco – ma al momento «non ci sono state delibere».

Scommesse nuovo Papa, quote anche su nome e durata Conclave 2025/ Parolin favorito, puntate su Francesco II

Il fatto che se ne sia parlato conferma dunque la problematica esistente sulla presenza o meno del “135esimo cardinale elettore” all’interno della Cappella Sistina il prossimo 7 maggio 2025: tolto da ogni diritto del cardinalato per decisione del Santo Padre (dopo la condanna del Tribunale Vaticano per truffa e peculato), non vi sono al momento scritti ufficiali di Papa Francesco sull’esclusione dal titolo di cardinale elettore in Conclave.

Al momento dunque Becciu avrebbe le carte in regola per partecipare, ma il tema tiene divisi i cardinali e appunto si dovrà arrivare ad una decisione ultima prima del 7 maggio. Le ipotesi ad oggi restano 3: una sostanziale conferma in Conclave, un’esclusione per decisione del Collegio Cardinalizio (ma non ne avrebbe in teoria i poteri, che restano al solo Papa regnante), oppure un ritiro personale del cardinale di origine sarda.

DATA CONCLAVE, INIZIA IL 7 MAGGIO 2025/ Congregazione Cardinali: come funziona il voto per il nuovo Papa

In questo senso stamane “Il Tempo” aveva dato notizia di un possibile passo indietro dello stesso Becciu, confermato anche dall’ANSA anche se al momento dal diretto interessato non è stato annunciato nulla, quando invece appena due giorni fa sosteneva la sua intenzione di presentarsi al Conclave («decideranno i miei fratelli cardinali»).

PROCESSO BECCIU, NUOVI AUDIO AUMENTANO IL “MISTERO” SULLE INDAGINI

Al momento il cardinale Becciu non risulta si sia ritirato con comunicazione alla Congregazione, specie perché il direttore della Sala Stampa in Vaticano ha comunque sottolineato che al momento non esistono delibere in merito alla “risoluzione” dell’intricato caso diplomatico. Secondo però le fonti dell’ANSA, il ritiro del cardinale dal Conclave potrebbe avvenire con effetto ufficiale in una nota da diramare nelle prossime ore dal diretto interessato: Becciu durante la Congregazione stamane ha ribadito la sua posizione di avere pieno diritto ad essere elettore, «Ma alla fine avrebbe comunque comunicato il passo indietro».

Sul caso Becciu è stato chiesto un parere al Card. Giuseppe Versaldi, intercettato dai giornalisti accorsi in Santa Sede per tastare il polso del prossimo Conclave: dopo le divisioni dei giorni scorsi, il prelato ha specificato di non essere contrario alla presenza del collega ex Segreteria di Stato, «ci sarà l’appello del processo e finché non c’è sentenza definita si è innocenti».

La divisione rimane, specie perché le tematiche attorno al prossimo processo d’appello si fanno sempre più intricate proprio nei giorni che si avvicinano al Conclave 2025: dopo la pubblicazione delle chat segrete durante le prime indagini sulla vicenda della compravendita del Palazzo di Londra, ora sono i quotidiani “Il Tempo” e “Domani” a parlare di un presunto audio in cui si confermerebbe l’impianto di difesa del cardinale Becciu, ovvero la possibilità di un “complotto” ai suoi danni per deporlo dagli incarichi in Vaticano.

In quelle conversazioni, riportano i colleghi del “Tempo”, vi sarebbe un legame tra gli inquirenti della Santa Sede e Francesca Chaouqui, l’accusatrice principale (assieme a Mons. Perlasca) contro la gestione dei fondi della Segreteria di Stato da parte del cardinale originario di Ozieri: in quell’audio si confermerebbe una sorta di “schema” organizzato per far deporre Perlasca contro Becciu (dopo che in origine invece lo aveva difeso a spada tratta dicendo che non aveva alcuna relazione con l’eventuale truffa).

È però la stessa Chaouqui a smentire tale ipotesi al “Tempo”, sottolineando di non aver mai parlato dell’inchiesta di Becciu con gli inquirenti del Tribunale ecclesiastico: «Io parlavo sempre e soltanto con Papa Francesco». Il fatto che chat e audio siano emersi nei giorni pre-Conclave dimostrano la possibilità che ancora sul caso Becciu qualcosa possa avvenire, sia in favore che contro una sua presenza all’interno della Cappella Sistina: una risposta ultima arriverà prima del 7 maggio ma non è detto che metta d’accordo tutti.