Becciu: “Papa mi ha reintegrato da Cardinale”/ “Grande gioia, invitato al Concistoro”

Angelo Becciu è stato reintegrato nelle sue funzioni da Cardinale: l’annuncio, a sorpresa, arriva proprio dall’ex n.3 del Vaticano che ha ricevuto nelle scorse ore una telefonata da Papa Francesco in cui gli è stato comunicato il reintegro delle piene funzioni a seguito del processo (tutt’ora in corso) per il noto caso del Palazzo di Londra in Sloane Avenue. Quello avvenuto oggi è un’importantissimo segnale di riconciliazione tra il Cardinal Becciu e lo stesso Papa Francesco dopo le frizioni in merito alla gestione delle casse della Segreteria di Stato vaticana negli anni precedenti. «Sabato mi ha telefonato il Papa», ha spiegato il Cardinale ai fedeli di una messa privata celebrata a Golfo Aranci, secondo quanto raccontato oggi da “L’Unione Sarda” e “La Nuova Sardegna”.

«Mi ha telefonato per chiedermi di partecipare a una riunione con tutti i cardinali che si terrà nei prossimi giorni a Roma»: Becciu si riferisce al Concistoro dal 27 al 30 agosto dove il Santo Padre ha convocato il Collegio Cardinalizio per officiare 21 nuovi Cardinali oltre a discutere delle ultime novità riguardo la riforma della Curia (la Costituzione apostolica “Praedicate Evangelium”). «Per questo domenica prossima non potrò essere presente alla messa essendo impegnato a Roma», ha concluso il Cardinal Becciu agli stessi fedeli in Sardegna. L’avvocato del Cardinale ha confermato poi all’ANSA la novità importante: «Dal Vaticano è arrivato l’invito al Concistoro per la nomina di nuovi cardinali che si terrà dal 27 al 30 di agosto. È la prima volta, dal 24 settembre 2020, che sua eminenza viene convocato a un Concistoro – spiega – si tratta infatti di una prerogativa dei cardinali, e queste funzioni, due anni fa, erano state congelate da Papa Francesco a seguito delle vicende giudiziarie».

BECCIU: “GRATO AL PAPA, MI HA CHIAMATO INVITANDOMI AL CONCISTORO”

L’accusa a suo carico di aver gestito in maniera illecita – quando era Sostituto della Segreteria di Stato – i fondi dell’Obolo di San Pietro (le offerte dei fedeli di tutto al mondo alla Chiesa Cattolica) ha portato il Cardinal Angelo Becciu davanti al banco degli imputati presso il Tribunale Vaticano, con la sentenza prevista nelle prossime settimane. Ora però l’importante gesto di riconciliazione tra la Santa Sede e il Cardinale porta un po’ di “sereno” all’interno del Vaticano, in attesa di capire cosa dirà la sentenza del Tribunale Ecclesiastico.

«Sono molto emozionato per questo gesto del Papa. Lo ringrazio di cuore e riconfermo la mia piena comunione con Lui», ha detto Angelo Becciu contattato dall’ANSA dopo la notizia in arrivo dalla Sardegna. Sentito poi dall’Adnkronos, il Card. Becciu ha aggiunto di essere profondamente grato a Papa Francesco, ribadendo i propri «sentimenti di piena fedeltà al Suo Magistero». La comunità di Pattada – spiega all’Adnkronos don Gianfranco Pala, parroco di Pattada e amico stretto di Becciu imputato nel processo per lo scandalo finanziario legato alla compravendita del Palazzo londinese di Sloane Avenue – «si unisce alla gioia di don Angelino per la bella notizia. Il prossimo Concistoro rappresenta senza dubbio un momento di comunione molto importante».











