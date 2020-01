Bedizzole, omicidio Francesca Fantoni/ La svolta: arrestato un ragazzo di 28 anni

Svolta nel caso riguardante la scomparsa e l’omicidio di Francesca Fantoni, la 39enne di Bedizzole, provincia di Brescia, trovata morta nella giornata di ieri. La procura bresciana, come riferito in questi minuti dai principali quotidiani online, ha disposto l’arresto nella notte di un 28enne concittadino della vittima. Il ragazzo era stato sottoposto ad un lungo interrogatorio nella giornata di ieri, al termine del quale gli investigatori hanno disposto il fermo dello stesso. Al momento si trova presso il carcere di Brescia, e non si conoscono ulteriori dettagli, a cominciare da quale rapporto vi fosse fra vittima e carnefice: un amante, un fidanzato, un semplice conoscente o magari uno sconosciuto? Di conseguenza non è ben chiaro quale sia il motivo che abbia spinto il ragazzo ad assassinare la donna. Un testimone, come riferito ieri a Pomeriggio Live su Canale 5, avrebbe riferito di alcuni litigi fra Francesca e un’altra persona negli ultimi tempi, anche se non è chiaro se l’episodio appena elencato, e l’assassinio, siano collegabili fra loro.

BEDIZZOLE, OMICIDIO FRANCESCA FANTONI: LA SCOMPARSA IL 25 GENNAIO

La Fantoni era scomparsa dalla sua abitazione nella giornata di sabato 25 gennaio, e dopo due giorni di ricerche è stata rivenuta in un parchetto vicino alla piazza del paese, purtroppo senza vita. Gli inquirenti, analizzando il corpo, hanno immediatamente capito che si trattasse di omicidio, tenendo conto del fatto che la 39enne è stata rinvenuta con numerose ecchimosi. Inizialmente era stato interrogato un 35enne di Bedizzole, l’ultima persona ad aver visto in vita la vittima, ma stamane i giornali raccontano dell’arresto, come detto in apertura, di un giovane di 28 anni, quindi una terza persona. Intanto è attesa l’autopsia sul corpo della vittima, da cui si capirà con maggiore chiarezza la causa della morte. Sono previsti aggiornamenti nel corso della giornata.

