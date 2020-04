Beeautiful/ Anticipazioni puntata 1 aprile: Brooke furiosa con Taylor e Ridge!

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA 1 APRILE

Nella puntata di mercoledì 1 aprile di Beautiful finalmente si scoprirà chi è il misterioso Cupido che sta organizzando gli appuntamenti di Bill e Katie: si tratta del loro bambino, il piccolo Will. Il bambino ha utilizzato la carta di credito del padre nel tentativo di far tornare insieme la mamma e il papà e ricostruire di nuovo la loro famiglia. I due non si arrabbieranno per la trovata del figlio ma rifletteranno a lungo sul piano del bambino e sulle motivazioni che lo hanno spinto. Brooke, invece, sarà davvero furiosa con Taylor per l’intromissione della psichiatra nella sua famiglia. Eppure le cose sembrano andare naturalmente in quella direzione visto che Hope sta trascorrendo sempre più tempo con Thomas e Douglas, facendo allarmare anche lo stesso Liam. Proprio per questo motivo Brooke interverrà implorando sua figlia di fare di tutto per salvare il suo matrimonio, rimettendo le cose a posto con Liam.

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate di Beautiful, Katie e Bill stanno cenando nell’ufficio di Bill e fantasticano su chi possa essere il loro misterioso Cupido. Il tono si fa molto scherzoso ma tutti e due dichiarano apertamente di essere grati a questo finto dio dell’amore che sta permettendo loro di trascorrere del tempo insieme in situazioni davvero molto romantiche. La curiosità tuttavia è talmente grande che decidono di andare a fondo alla questione e inviano un messaggio a Waytt, Donna e Justin per parlare con tutti e tre e scoprire chi di loro sia il colpevole dei loro appuntamenti al buio. Così raggiungono la casa di Katie, dove i tre indiziati stanno giocando a carte con il piccolo Will. Il bambino dimostra una grande capacità di gioco e sta spillando tantissimi soldi a tutti e tre: a cosa gli servirà tutto questo denaro? Dopo aver allontanato il bambino, i due ex coniugi iniziano ad interrogarli ma nessuno dei tre confessa di essere il Cupido né dimostra di avere motivazioni tali da poter essere incriminati senza ombra di dubbio. Il mistero continua ad infittirsi senza arrivare a nessuna conclusione.

Intanto Ridge e Brooke parlano della situazione di Thomas. Ridge confessa alla moglie quello che è l’obiettivo di Taylor: spingere Hope fra le bracca di Thomas, così da lasciare Liam libero di ritornare dalla sua famiglia. Brooke è sconvolta da quello che sente e considera questa idea un’invasione della sua rivale nella vita della sua famiglia. Non ha nulla in contrario sul fatto che Hope passi più tempo con Douglas ma non è assolutamente d’accordo sul fatto che la figlia rompa il suo matrimonio per liberare Liam e farlo tornare con Steffy. Hope e Thomas, intanto si stanno avvicinando sempre di più. Dopo aver litigato con Liam che non vuole che si leghi troppo al figlio di Thomas, Hope accoglie in casa proprio il suo ex fidanzato e il bambino. Douglas è molto triste e le fa molte domande sul perché la sua mamma è dovuta volare in Cielo e Hope sa trovare le parole giuste per consolarlo, promettendogli che lei ci sarà sempre nella sua vita e invitando il bambino a fare la stessa promessa con lei: il bambino accetta, farà di tutto per prendersi cura di Hope. Thomas è molto grato alla figlia di Brooke per quello che sta facendo per loro ma invita la ragazza a mandarli via quando desidererà stare da sola. Hope, però, confessa che in questo momento avere vicino il bambino e dedicarsi a lui è motivo di grande sollievo perché le consente di non pensare al suo dolore per la morte della piccola Beth. Non immagina che quella vicinanza le causerà a breve ben più di un problema.



