Beethoven 2/ Video, su Italia 1 il film con Charles Grodin (oggi, 4 gennaio 2021)

Beethoven 2 va in scena su Italia 1 per il pomeriggio di oggi, lunedì 4 gennaio, dalle ore 16:20. Si tratta del sequel del primo capitolo della saga realizzato nel 1993 negli Stati Uniti d’America con la regia questa volta curata da Rod Daniel mentre il soggetto e la sceneggiatura sono frutto della Len Blum. Il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Bill Butler con le musiche composte da Randy Edelman e la scenografia porta la firma di Lawrence Miller. Nel cast sono presenti Charles Grodin, Bonnie Hunt, Nicholle Tom, Christopher Castile, Sarah Rose Karr, Debi Mazar e Chris Penn.

Beethoven 2, la trama del film

Andiamo a leggere la trama di Beethoven 2. Sono passati ormai diversi anni da quando Beethoven ha fatto irruzione nella vita della famiglia Newton diventando un elemento particolarmente amato ed ormai imprescindibile. Dopo aver contribuito ad assicurare alla legge il perfido veterinario in combutta con i ladri di cuccioli Beethoven inizia a sentire la mancanza di una compagna anche perché tutti gli altri animali presenti nella stessa parte di città dove lui vive possono accoppiarsi e mettere su famiglia.

Un giorno Beethoven nelle sempre più frequenti passeggiate che è tua in lungo e in largo del quartiere si rende conto di una cagnolona della sua stessa razza che vive una situazione piuttosto disagiata in virtù di una separazione tra un uomo e una donna. Una donna il cui nome è Regina ha deciso di battersi per ottenere l’affidamento della cagnolona solo ed esclusivamente per fare un dispetto a sua ex marito il quale è una brava persona e teneva tantissimo al suo cane. In questo contesto Beethoven riesce ad individuare in questa cagnolona la sua possibile compagna tant’è che durante le sue frequenti e scappatelle con lei riesce ad avere dei figli.

Nello specifico nascono tre bellissimi cuccioli che Regina vorrebbe tenere per sé valutando l’opportunità di poterti rivedere e quindi guadagnare dei soldi anche tenendo presente il fatto che si tratta di cuccioli di razza. Tuttavia Beethoven riesci a portare con sé i suoi tre cuccioli aiutato dai tre figli del signor George i quali avevano seguito costantemente il loro cane nelle sue uscite amorose. I cuccioli vengono sistemati segretamente nello scantinato della casa della famiglia Newton ma quando il capofamiglia si accorge della loro presenza inizia a farneticare sull’impossibilità di poter crescere.

Anche in questo caso tuttavia poco alla volta si affeziona perdutamente e sarei il primo a lottare affinché possano restare con loro. Durante è una scampagnata la famiglia Newton porta ovviamente con se Beethoven e tutto il resto della sua famiglia. Purtroppo finiscono per diventare l’obiettivo della perfida Regina la quale insieme al suo nuovo compagno decide di rubare i cuccioli per poterli vendere. Ancora una volta Beethoven Insieme al resto della sua famiglia dovrà combattere per poter essere felice.

Video, il trailer del film Beethoven 2





© RIPRODUZIONE RISERVATA