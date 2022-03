Beethoven – A caccia di Oss… car!/ Su Italia 1 il reboot del film cult

Beethoven – A caccia di Oss… car!, film di Italia 1 diretto da Mike Elliot

Beethoven – A caccia di Oss… car! sarà trasmesso oggi, domenica 13 marzo, su Italia 1 a partire dalle 16.30. Si tratta di un film del 2008 diretto da Mike Elliott. L’intento del regista, in collaborazione con la United International Pictures, è ridare vita alla saga con reboot, ossia raccontando la storia di Beethoven prima del primo capitolo.

Il film si propone come un nuovo inizio che non ha avuto un seguito, in Italia è addirittura passato inosservato tanto da essere lanciato in direct-to-video nel 2008. Il pubblico più affezionato ha apprezzato ma sinceramente non ne sentivamo poi il bisogno.

Beethoven – A caccia di Oss… car!, la trama del film: un simpatico cagnolone

Beethoven – A caccia di Oss… car! racconta la storia di Eddie, un addestratore di animali, vedovo e con un figlio, Billy. Egli è l’assistente dell’addestratore Sal DeMarco, un uomo egocentrico e con poco talento. I due uomini sono stati ingaggiati per addestrare gli animali per il film Frizzy, The Bichon Frise. Eddie deve addestrare un’iguana, Sal la cagnolina Frizzy, che viene rapita. Subito Sal dà la colpa ad Eddie che viene licenziato. Si viene poi a scoprire che il rapimento è stato inscenato da Sal, ma i suoi scagnozzi hanno rapito Frizzy ancor prima che iniziassero le riprese. Dato che la cagnolina non è indispensabile, il regista non paga il riscatto e apre le audizioni per una nuova Frizzy. Intanto Billy, mentre cammina per strada incontra un San Bernardo, che lo segue fino a casa. Eddie gli concede di tenerlo solamente per la notte, ma intanto Billy se ne affeziona e gli dà un nome: Beethoven poiché ama molto la musica del noto compositore. Pochi giorni dopo, il cagnolone viene portato agli studi di Hollywood dove lavora Eddie e durante le audizioni viene notato dal registra poiché combina molti guai. Viene quindi assunto al posto di Frizzy, ma fin da subito si capisce che sarà molto difficile addestrarlo. La sceneggiatrice Lisa passa più tempo con Beethoven per adattare la sceneggiatura al comportamento del cane e così scocca la scintilla tra lei ed Eddie. Come reagirà Sal? Rinuncerà al suo piano?

