Beethoven – L’avventura di Natale/ Su Italia 1 il film di John Putch

Oggi pomeriggio, martedì 22 dicembre, alle 16.10 su Italia 1 va in onda il film “Beethoven – L’avventura di Natale” (titolo originale “Beethoven’s Christmas Adventure”) del 2011. La regia è affidata a John Putch, tra i suoi film ricordiamo “Intrepid – La nave maledetta”, thriller girato nel 2000 con protagonista James Coburn, e “American Pie presenta: Il manuale del sesso”. Più corposa la sua produzione televisiva: John Putch ha diretto alcuni episodi di serie molto note come “Scrubs – Medici ai primi ferri”, “I Finnerty” e “American Housewife”. John Putch ha recitato anche in alcuni film, come “Lo squalo 3” e “Sotto il segno del pericolo”. Nel cast di “Beethoven- L’avventura di Natale” troviamo Kyle Massey nei panni di un elfo. Il giovane attore si è fatto conoscere nelle serie “Raven”, “Cory alla casa bianca” e “The Practice – Professione avvocati”. Al suo fianco troviamo Munro Chambers, famoso per aver interpretato il ruolo di Wilder nella serie “The Latest Buzz” e quello di Elijah “Eli” Goldsworthy in “Degrassi”.

Beethoven – L’avventura di Natale, la trama del film

Ecco la trama di “Beethoven – L’avventura di Natale”. Al Polo Nord, Babbo Natale dà lavoro a oltre 200 nuovi elfi. A Henry (Kyle Massey) viene assegnato il lavoro di elfo di stalla, che deve prendersi cura delle renne. Henry obietta, ma Babbo Natale non cambia idea. Una notte Henry prova a costruire un giocattolo per dimostrare che Babbo Natale si sbaglia, ma viene fulminato dalla sua stessa creazione e inavvertitamente dà da mangiare le bacche magiche alla renna che a sua volta vola via con la slitta, insieme a Henry. Durante il volo, Henry perde la borsa dei giocattoli di Babbo Natale. A Wood Haven, Minnesota, Mason Cooper (Munro Chambers) deve prendersi cura del suo cane Beethoven: quando il grosso cane vede la slitta di Babbo Natale che vola sopra la città, si mette a seguirla. Mason e Beethoven trovano Henry, che gli chiede aiuto per trovare la borsa dei giocattoli di Babbo Natale. All’inizio Mason non crede che Henry sia un vero elfo di Natale, fino a quando Henry non si mette a comunicare con Beethoven grazie a una caramella magica. I tre nuovi amici hanno un’importante missione da compiere…



© RIPRODUZIONE RISERVATA