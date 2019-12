Beethoven l’avventura di Natale/ Video, su Italia 1 il film con Kyle Massey

Beethoven l’avventura di Natale va in onda su Italia 1 per il pomeriggio di oggi, lunedì 30 dicembre 2019, dalle ore 14:35. Tratta di una pellicola americana realizzata nel 2011 è distribuita esclusivamente nel circuito televisivo con la regia di John Punch il quale si è occupato anche della stesura del soggetto e della sceneggiatura. Sono presenti tra gli altri nel cast Kyle Massey, Munro Chambers, Kim Rhodes, Robert Picardo, John O’Hurley, Curtis Armstrong e John Chees.

Beethoven l’avventura di Natale, la trama del film

Ecco la trama di Beethoven l’avventura di Natale. Nella casa di Babbo Natale situata nella parte più settentrionale della Lapponia si stanno portando avanti i preparativi per festeggiare degnamente il Natale e in particolar modo per preparare tutti i doni che dovranno essere consegnati ai bambini di tutto il mondo. Tuttavia qualcosa non sta andando per il meglio ed in particolar modo nel corso dell’anno un elfo del Natale che dà sempre aiutato Babbo Natale e le sue esigenze annuali, sta attraversando un periodo molto difficile nel quale ha perso autostima rendendosi conto di essere del tutto inutile. In ragione di questo le commette una grande leggerezza ossia quella di prendere erroneamente la slitta di Babbo Natale e di partire per il classico viaggio in giro per il mondo. Durante il tragitto non avendo capacità nel gestire al meglio le potenzialità della slitta magica l’elfo sarà protagonista di un brutto incidente durante il quale ci saranno molti danni per la slitta e soprattutto perderà la borsa magica dei giocattoli che permette in pratica a Babbo Natale di estrarre i tantissimi doni destinati a tutti i bambini presenti nel mondo. Fortunatamente l’elfo avrà modo di rifarsi anche grazie al contributo di Beethoven il gigantesco cane di razza San Bernardo che gli darà un importante aiuto non solo per poter recuperare la borsa magica ma anche e soprattutto per tenere a distanza un paio di truffatori che avendo capito la possibilità di trarne vantaggi dal punto di vista economico stavano cercando di utilizzare per i propri fini le enormi potenzialità magiche della borsa. Una volta recuperata la borsa il piccolo Elfo insieme a Beethoven potrà finalmente far ritorno nel quartier generale di Babbo Natale in Lapponia permettendo al tanto amato vecchietto con la barba di poter partire in tempo utile ancora per poter salvare il Natale da quella che sarebbe una tragedia di immani proporzioni per le future generazioni e naturalmente andrebbero a perdere quel necessario spirito natalizio che permette la pace nel mondo.

