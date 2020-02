Beethoven/ Video, su Italia 1 il simpatico film con un San Bernardo protagonista

Beethoven va in onda su Italia 1 oggi, lunedì 10 febbraio, a partire dalle ore 15:30. Si tratta di una pellicola realizzata negli Stati Uniti d’America nel 1992 dalla Universal Pictures in collaborazione con altre case cinematografiche mentre la regia è stata affidata a Brian Levant con soggetto e sceneggiatura di John Hughes e Amy Holden Jones. Il montaggio di questa pellicola è stato realizzato da Sheldon Kahn e William D. Gordean, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Victor J- Kempe mentre le musiche della colonna sonora sono state scritte e composte da Randy Edelman. Cast sono presenti tra gli altri Charles Grodin, Bonnie Hunt, Nicholle Tome, Christopher Castille, Sarah Rosse Karr e Dean Jones.

Beethoven, la trama del film

Soffermiamoci ora sulla trama di Beethoven. Un negozio di animali viene rapinato da un gruppo di malviventi che portano via dall’interno tutti i cuccioli presenti compreso un piccolo San Bernardo. Durante il trasporto avviene però un piccolo incidente grazie al quale il piccolo San Bernardo riuscirà a scappare ritrovandosi a rovistare all’interno di alcuni cassonetti posti nelle vicinanze di una casa dove abita la famiglia Newton. I tre figli non appena si rendono conto della presenza del cucciolo vanno in suo soccorso portandolo in casa con estrema felicità e gioia. I tre bambini e soprattutto la loro madre sono entusiasti di questo ritrovamento anche perché non avendo alcun collare si tratta di un cane disperso. Dello stesso avviso però non è il genitore ossia il capofamiglia che non vuole ulteriori interferenze con il suo lavoro che per lui rappresenta il principale interesse della quotidianità. Tuttavia in ragione delle tante insistenze dei propri figli il capofamiglia si vede costretto nell’accettare il piccolo cucciolo di San Bernardo a cui viene dato il nome di Beethoven in omaggio al famoso compositore europeo di cui ascoltano sempre i più grandi successi. Due anni più tardi Beethoven è diventato un enorme cane San Bernardo che tuttavia con la sua estrema simpatia e con i suoi modi di fare piuttosto giocherelloni rappresenta un punto fermo importante della famiglia Newton. Un giorno si presenta all’interno della casa dei Newton un veterinario vecchio amico di famiglia il quale fa presente al capofamiglia l’esigenza di dover sopprimere il povero Beethoven in quanto a suo dire lo avrebbe azzannato. Naturalmente si tratta di una messa in scena che costringe però il povero capofamiglia nel consegnare al veterinario l’animale. La sera stessa però l’uomo dovrei fare i conti con la rabbia dei suoi figli e anche della moglie il che costringerà praticamente lui nel rivolgersi nuovamente al veterinario che riportare a casa il loro cane. Una volta andato a trovare il veterinario l’uomo si renderà conto di come questi in realtà sia in combutta con i ladri che avevano tentato alcuni anni prima di portare il povero Beethoven in un laboratorio per degli esperimenti che avrebbero fruttato loro un enorme quantitativo di denaro. Insomma la famiglia Newton si troverà a dover contrastare gli intendimenti di questi malviventi.

Video, il trailer di Beethoven





