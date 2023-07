Beetlejuice 2, rubata dal set una scultura del primo film/ Incidente rischia di bloccare le riprese

Alcuni malintenzionati hanno rubato dal set di Beetlejuice 2, atteso sequel del film capolavoro firmato da Tim Burton, una scultura apparsa già nel primo film. A dare la notizia, come si legge sul sito dell’emittente americana CNN, è stata la polizia del Vermont, che sta indagando sulla vicenda. Nel dettaglio la scultura rubata è una specie di foglia/insetto che intrappola uno degli attori del noto film horror/commedia, e al momento è letteralmente sparita.

A 25 anni dall’uscita di uno dei grandi capolavori del genio di Tim Burton, con la recitazione magistrale di Michael Keaton che interpretava appunto lo “spiritello porcello”, è in arrivo il sequel e nel cast troveremo anche Winona Ryder, Catherine O’Hara, e soprattutto Jenna Ortega, una delle giovani attrici più richieste di questi tempi, divenuta famosissima in tutto il mondo grazie alla sua interpretazione nella serie tv Netflix di Mercoledì.

La statua rubata sul set rischia di rallentare il lavoro di Tim Burton anche perchè sembrerebbe che altri oggetti di scena siano stati sottratti negli scorsi giorni. La scultura, che ha una forma particolare, era una delle opere di Delia Deetz, una sedicente artista, e causava non pochi problemi nel film, in quanto cercava di distruggere la nuova casa dei Deetz mentre i traslocatori cercavano di portarla dentro l’abitazione.

In seguito, invece, si animava su ordine di Beetlejuice per fermare la stessa Delia. “Abbiamo provato a ripetere per tre volte il nome di questa statua rubata, ma non è tornata! Stiamo indagando sul furto di questa scultura da 150 libbre dal set di Beetlejuice 2 a East Corinth, insieme a un lampione con una decorazione a forma di zucca”, è il commento ironico apparso via profilo Twitter da parte della stessa polizia del Vermont, facendo riferimento alla modalità con cui viene chiamato Beetlejuice, che ricordiamo, torna sulla terra solamente se viene nominato per tre volte il suo nome.

We tried saying the name of this stolen statue three times, but it didn't come back! We're investigating the theft of this 150-pound sculpture from the "Beetlejuice 2" set in E. Corinth, along with a lamppost topped with a pumpkin decoration. Call 802-748-3111 with any info. pic.twitter.com/3NmKEml1AG

— Vermont State Police (@VTStatePolice) July 21, 2023