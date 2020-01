Befana 2020, dove andare?/ Ponte dell’Epifania: idee e le mete per tutta la famiglia

Dove festeggiare quest’anno, magari in compagnia dei bambini, la Befana 2020? Questa volta infatti il calendario concede soprattutto a coloro che sono costretti a tornare a lavoro dopo Capodanno un provvidenziale ponte, dal momento che il 6 gennaio cade di lunedì e dunque in occasione dell’Epifania (celebrazione cristiana della “manifestazione divina” da celebrarsi secondo la tradizione dodici giorni dopo il Natale e che per convenzione chiude questo periodo festivo) si può prendere in considerazione la possibilità anche di programmare un breve viaggio oppure di partire da casa e andare ogni giorno alla scoperta di un posto diverso. Di seguito dunque ecco alcune interessanti proposte, ovviamente tutte in Italia e in lungo e largo per la penisola per esigenze logistiche (a meno che non vogliate cogliere l’occasione per volare via, magari in qualche località più calda, per quei 3-4 giorni che il ponte concede), tra eventi e spettacoli organizzati per l’Epifania 2020 e altre mete consigliate sia per le coppie sia per l’intera famiglia con i più piccoli al seguito. Scopriamo quali sono.

BEFANA 2020, DOVE ANDARE?

Gli eventi “tematici” legati alla figura della Befana in Italia sono diversi e molti si legano ovviamente alla celebrazione del Natale con mercatini e altre kermesse che continueranno a restare aperte almeno fino al 6 gennaio per un’ultima capatina tra le bancarelle di dolci e regali. Ad ogni modo per quanto riguarda gli appuntamenti dedicati all’Epifania non si può non partire dalle grandi città: se a Roma l’appuntamento è nella notte tra il 5 e il 6 a Piazza Navona dove, tra bancarelle, giochi e le proverbiali calze, i presenti attenderanno l’arrivo della Befana, a Milano (con tappa finale alla Basilica di Sant’Eustorgio) come a Firenze (qui in una vera e propria cavalcata con tanto di costumi rinascimentali per le strade del centro storico e spettacolo finale degli sbandieratori) invece andrà in scena il lunedì l’oramai tradizionale corteo dei Re Magi. E se nel Bolognese è tradizione bruciare i grandi fantocci della Befana, a Verona il 6 andrà in scena il “Rogo della Vecia” (o Brusalavecia) in Piazza Brà dove a prendere fuoco sarà un fantoccio di oltre dieci metri per cominciare bene il nuovo anno e allontanare il malocchi. Infine se a Pistoia la Befana si calerà dal campanile di Torre Catilina in una Piazza Duomo addobbata con calze giganti (evento organizzato in collaborazione con i Vigili del Fuoco) per distribuire doni e golosità come se scendesse da un camino, a Fornovo Taro (Parma) è in programma un vero e proprio Raduno Nazionale delle Befane, appuntamento che farà la gioia dei più piccoli e con tanto di premiazione finale della Befana e del… Befano più anziani.

IDEE E METE PER IL PONTE DELL’EPIFANIA

Oltre agli eventi pensati soprattutto per i bambini e legati alla simbologia della vecchina con la scopa, il Ponte dell’Epifania 2020 propone tutta una serie di mete alternative tra cui c’è l’imbarazzo della scelta e di cui qui proponiamo una sorta di “shortlist” a mo’ di traccia da seguire per avere un’idea e lasciarsi guidare anche -perché no?- dall’ispirazione. Ad esempio c’è la soluzione che non tramonta mai, ovvero il weekend in una delle città d’arte: a Venezia inoltre in quei giorni si terrà la classica Regata della Befana con una sfida di canottaggio tra le vecchine e i Babbi Natali fino al “traguardo” del Ponte di Rialto. Dall’altra estremità d’Italia, per chi voglia magari scoprire la Basilicata e la vicina Matera, c’è “La notte dei Cucibocca” nel bellissimo borgo di Montescaglioso, evento folkloristico che rievoca la leggenda di antichi personaggi protagonisti di una storia che si raccontava ai bimbi; risalendo lungo la penisola a Napoli (ma pure in altre grandi città) non solo i musei saranno aperti gratuitamente per l’Epifania ma la notte del 5 gennaio andrà in scena “Sanità Tà Tà” nell’omonimo storico Rione, una festa in strada tra musica dal vivo, degustazioni, arte e visite guidate. Infine possiamo concludere questo ideale tour nel Nord-est a Padova, dove va in scena la nuova edizione de “La Befana in Prato” nella suggestiva cornice di Prato della Valle e che chiuderà la rassegna “Natale a Padova – Una città di stelle” con spettacoli dal vivo e animazione per i più piccoli, mentre in Friuli ad Adegliacco (piccola frazione di Tavagnacco, nell’Udinese), l’Epifania nel locale mulino per scoprire cosa accade nell’Officina della Befana tra giochi, esperimenti e tante sorprese…



