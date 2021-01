Al significato religioso dell’Epifania si accompagna anche quello più prettamente popolare, sfondo di un insieme di tradizioni che vanno a creare l’immaginario della Befana. La storia della vecchietta che la notte tra il 5 e il 6 gennaio monta in sella alla sua scopa e porta dolciumi ai bimbi buoni e carbone a quelli cattivi sarà forse meno popolare di Babbo Natale, ma non c’è dubbio che nelle prossime ore milioni di piccoli (e perché no? Anche adulti!) appenderanno una calza nella speranza che la Befana si ricordi di loro. Ma da dove trae origine la sua figura? Bisogna risalire ad ancora prima del cattolicesimo, più precisamente ad un rito pagano, per scoprire da dove viene la Befana. Sembra infatti che questa signora che svolazza “di notte con le scarpe tutte rotte” sia ciò che resta in eredità di alcuni riti propiziatori di matrice pagana legata ai cicli dell’agricoltura. I Romani fecero proprie queste tradizioni celebrando l’interregno temporale tra il solstizio invernale e la ricorrenza del Sol Invictus. Tutto è legato alla morte e rinascita della natura mediante Madre Natura: la celebrazione di questo fenomeno si celebrava la dodicesima notte dopo il solstizio invernale. I Romani erano convinti che in queste dodici notti delle figure femminili sorvolassero i campi coltivati per propiziare la fertilità dei futuri raccolti. Da qui deriva il mito della Befana che monta una scopa e vola la notte dell’Epifania…

BEFANA E TRADIZIONI EPIFANIA: STORIA DELLA VECCHINA CHE PORTA DOLCI O CARBONE

Proprio a quest’idea di rigenerazione della natura si associa con ogni probabilità anche la tradizione in voga in molte parti d’Italia che prevede di bruciare un fantoccio dalle sembianze di una strega il giorno dell’Epifania. Guai però a pensare che la Befana sia una strega: per quanto questo convincimento sia largamente diffuso, la Befana è infatti la rappresentazione di una vecchina buona e affettuosa, che non a caso rappresenta la purificazione delle case e delle anime. Sempre legata al ruolo della Befana è un racconto tradizionale che vuole come i Re Magi, Baldassarre, Gaspare e Melchiorre, incapaci di trovare la strada che porta a Betlemme, avessero chiesto indicazioni ad una vecchietta incontrata lungo il percorso. Quest’ultima, sebbene in un primo momento si fosse rifiutata di accompagnarli, poco dopo si sarebbe pentita del suo diniego e avrebbe iniziato a cercare i tre Re Magi di casa in casa, donando dolci ai bambini incontrati nelle abitazioni, nella speranza che uno di loro fosse proprio quel Gesù Bambino cercato dai Re Magi. Da allora, ogni anno, la Befana porterebbe dolciumi e doni ai bimbi per rimediare al suo stesso errore.



