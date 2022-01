Befana, previsioni meteo: vento, neve e pioggia/ Maltempo, in arrivo ondata di freddo

La Befana porta il freddo: le previsioni meteo parlano di un’ondata di maltempo che porterà con sé piogge e nevicate, anche in pianura, su alcune zone del Nord. I primi cambiamenti sono già emersi, ma le condizioni peggioreranno nelle prossime ore secondo 3bmeteo. Sono attesi ad esempio venti forti, a causa di un’ondata di aria artica, e questo vorrà dire anche che le temperature scenderanno di 10-15 gradi rispetto agli ultimi giorni, quindi tornerà la neve. Non solo in montagna, ma appunto anche a quote basse.

Tra la prossima notte e le prime ore del 6 gennaio l’aria gelida favorirà le nevicate anche in città come Udine, Bisogna, Cesena, Padova, Venezia e Vicenza. Quindi, la neve si poserà sulla pianura del Nord-Est e in Emilia-Romagna, mentre il Nord-Ovest sarà al riparo con cieli poco nuvolosi, ma d’altra parte freddo e vento. Maltempo anche al Centro nel giorno della Befana, soprattutto al Centro, quindi Lazio, Molise e Sardegna, tra nevicate e pioggia. Invece il Sud sarà protetto, ma cresceranno le nubi, con fenomeni brevi e sporadici.

METEO BEFANA: NUOVA ONDATA DI MALTEMPO

Il vortice si sposterà venerdì verso Sud, interessando le regioni meridionali con piogge e nevicate sui monti dell’Appennino. Il clima sarà migliore altrove, con nubi e fenomeni residui sulle zone adriatiche del Centro e del Sud. Nella giornata di sabato, invece, le piogge riguarderanno solo Puglia e Sicilia, quindi domenica si avrà una fase di maltempo con piogge e nevicate a bassa quota al Centro-Sud per la presenza di un vortice sul Mar Tirreno. La situazione migliorerà ma al Nord ci sarà freddo con cieli sereni, con temperature inferiori ai 10 gradi di giorno e vicine alle 0 di notte.

Per ora, dunque, non ci sarà alcuna ingerenza dell’anticiclone africano che sta tornando nelle sue zone d’origine. Nella calza della Befana, dunque, secondo le previsioni meteo ci sarà un cambio di circolazione che potrebbe poi rinnovarsi anche in seguito. Infatti, secondo 3bmeteo, sono attese nuove ondate di maltempo dal Nord Europa che porteranno nevicate a bassa quota.



