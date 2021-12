Behjet Pacollim ex marito di Anna Oxa/ Il suo ruolo nel caso di Denise Pipitone

Anna Oxa è certamente una delle nostre cantanti che si è maggiormente distinta per la personalità vulcanica, apparsa evidente anche in fatto di look. Impossibile non ricordare, ad esempio quando si era presentata all’Ariston al Festival di Sanremo mostrando in maniera evidente il perizoma che indossava, scelta che aveva scatenato non poche polemiche. Altrettanto anticonformista è stato poi il suo modo di agire nel privato, che l’ha portata a sposarsi in più occasioni.

Tra gli uomini che si sono legati a lei in passato c’è Behgjet Pacolli, un imprenditore di origine kosovara, a cui lei non è più legato da tempo, ma tornato alla ribalta recentemente in riferimento a uno dei casi di cronaca che hanno maggiormente fatto discutere negli ultimi anni: la scomparsa di Denise Pipitone.

Behjet Pacolli ex di Anna Oxa: il suo ruolo nel caso Pipitone

Ma quale sarebbe il legame tra Behjet Pacolli e il caso di Denise Pipitone? All’epocca della scomparsa della bambina, che risale al 2004, lui si era interessato in prima persona alla vicenda. Sin da subito l’uomo, che può essere considerato uno dei maggiori esperti di rapimenti internazionali, aveva invitato a non sottovalutare la situazione e a mettere in evidenza come chi aveva fatto sparire la bambina avesse legami importanti all’estero.

Non solo, il magnate si era detto disponibile anche a dare un contributo sul piano economico affinché le ricerche potessero dare esito positivo. L’avvocato della famiglia della piccola aveva ipotizzato in quel periodo che Pacolli avesse fatto da mediatore per cercare di facilitare il ritrovamento. Successivamente lui ha negato ogni addebito, nè si sono avute notizie di lui in merito a questa situazione che ancora tiene in ansia l’Italia.

