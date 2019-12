Behrami al Genoa/ Calciomercato: sostenute le visite mediche, rinforzo per Nicola!

Dopo l’addio al Sion nonostante due anni di contratto, Valon Behrami torna protagonista in Serie A. Il centrocampista svizzero è pronto a vestire la casacca del Genoa: il 34enne ha sostenuto le visite mediche di rito ed è pronto a mettere nero su bianco il contratto che lo legherà al Grifone. Già rossoblu dal 2004 al 2005, la mezzala di kosovska Mitrovica sarà il primo dei rinforzi per Davide Nicola, che lo ha già allenato la scorsa stagione all’Udinese. Dopo Mattia Perin, dunque, ecco un altro innesto per il club di proprietà Enrico Preziosi, protagonista di una prima parte di stagione decisamente sottotono.

«Felice di tornare in A col Genoa? Sono partito da qua, quindi tornare qui sarebbe splendido», aveva rivelato Valon Behrami ai microfoni di Gianluca Di Marzio e tutto lascia presagire che la nota ufficiale arriverà nel corso delle prossime ore. Zampata decisiva della dirigenza ligure, che ha sbaragliato la concorrenza del Lecce di Liverani: anche la compagine salentina aveva messo gli occhi sull’ex Lazio e West Ham, ma è risultata fondamentale la presenza di Nicola sulla panchina genoana…

© RIPRODUZIONE RISERVATA