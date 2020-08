Beirut, videoconferenza Macron-donatori aiuti/ C’è Conte: caos Libano anti-Governo

Alle ore 14 scatta la videoconferenza internazionale dei donatori per gli aiuti al Libano dopo la terribile doppia esplosione nel porto di Beirut del 4 agosto scorso che ha distrutto metà della capitale libanese: voluta fortemente dal Presidente francese Emmanuel Macron – che in visita a Beirut aveva detto di voler affidare gli aiuti economici ma «basta corruzione in Libano» – la videoconferenza vedrà la presenza tra i 30 Paesi aderenti all’iniziativa gli Usa di Donald Trump («tutti vogliono aiutare») e l’Italia con il Premier Giuseppe Conte. Ad aprire il tavolo virtuale l’ideatore Emmanuel Macron, seguito dall’altro organizzatore il segretario generale Onu Antonio Guterres e subito dopo il presidente libanese Michel Aoun: in un’unica videoconferenza saranno riuniti e uniti, almeno per un giorno, Cina, Usa, Russia e tutti i principali Paesi dell’Unione Europea.

CAOS IN LIBANO CONTRO IL GOVERNO

158 persone morte ufficialmente, ancora decine i dispersi, quasi 6mila feriti e almeno 15 miliardi di dollari di danni complessivi creati dopo l’esplosione – probabile ma ancora non confermata – di 2mila tonnellate di nitrato d’ammonio all’interno del porto di Beirut: queste le cifre principali che hanno spaventato non solo il Libano ma l’intera comunità internazionale e da questo partiranno le discussioni nella videoconferenza prevista per questo pomeriggio. Durante l’Angelus di oggi da Piazza San Pietro anche Papa Francesco ha lanciato il suo personale monito «la catastrofe di martedì scorso chiama tutti, a partire dai Libanesi, a collaborare per il bene comune di questo amato Paese. Il Libano ha un’identità peculiare, frutto dell’incontro di varie culture, emersa nel corso del tempo come un modello del vivere insieme. Certo, questa convivenza ora è molto fragile, lo sappiamo, ma prego perché, con l’aiuto di Dio e la leale partecipazione di tutti, essa possa rinascere libera e forte. Invito la Chiesa in Libano ad essere vicina al popolo nel suo Calvario, come sta facendo in questi giorni, con solidarietà e compassione, con il cuore e le mani aperte alla condivisione. Rinnovo inoltre l’appello per un generoso aiuto da parte della comunità internazionale». Nel frattempo è caos in Libano dopo le proteste di ieri contro il Governo sciita, con un poliziotto morto e almeno 20 arresti tra i più violenti dei giovani scesi in piazza dopo la catastrofe di Beirut: ieri sera la Croce Rossa libanese ha fornito un bilancio totale di 238 feriti, di cui 63 ricoverati in ospedale e 175 medicati sul posto. Stamane la Ministra dell’informazione, Manal Abdul Samda, ha annunciato le dimissioni in aperta polemica con il Premier Hassan Diab.



