Bejamin Mascolo, matrimonio segreto con Greta Cuoghi/ Video: chi è la moglie dell’ex cantante di Benji e Fede

Benjamin Mascolo si è sposato con Greta Cuoghi: nozze segrete per la coppia

Benjamin Mascolo si è sposato. L’ex cantante del duo Benj&Fede è convolato a nozze con la fidanzata Greta Cuoghi. A confermarlo un video, ormai virale su TikTok, che non lascia dubbi sul fatto che i due abbiano pronunciato il fatidico ‘sì’. Nel filmato Benjamin cammina mano nella mano con la futura moglie, che ha tra le mani un bouquet. In sottofondo qualcuno dice: “Benji, auguri!”.

Altro indizio sul fatto che il cantante si sia sposato arriva dal commento alla clip, che recita: “Pov: incontri Benji che si è appena sposato in comune”. Non ci sarebbero dunque dubbi: il cantante si sarebbe sposato in gran segreto, senza fare annunci pubblici. Un modo molto lontano da quello che fu l’annuncio di fidanzamento con la sua ex Bella Thorne, storia travagliata e finita male, seguita poi da un periodo molto buio per il cantante.

Chi è Greta Cuoghi, moglie di Benjamin Mascolo

Ma chi è la novella moglie di Benjamin Mascolo? Greta Cuoghi ha 20 anni (il cantante invece 30) e non appartiene al mondo dello spettacolo. Di lei Benjamin, in un’intervista a Vanity Fair, ha detto: “È più giovane, ma già la vedo come la madre dei miei figli, qualità che non ho mai ricercato in una donna prima. È anche vero che sono un’altra persona, pronta a scalare una montagna. Per me si è aperto il capitolo famiglia, il capitolo paternità, il capitolo fai solo ciò che ti rappresenta per davvero.”

Un amore forte quello del cantante per Greta, al punto da parlare subito di nozze: “Il mio secondo sistema di protezione è la mia fidanzata, che diventerà anche mia moglie. Decidere di fare un percorso, di avere una relazione seria, un rapporto umano, 1 a 1, con una persona è un bel dispositivo di protezione, così come avere una famiglia, dei figli, quindi essere responsabile anche per altre persone, non solo per te stesso.”

Benjamin di “Benji & Fede” si è sposato oggi in comune pic.twitter.com/rtu5q9KqCs — AMICI NEWS (@amicii_news) November 13, 2023













