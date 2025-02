Belcanto anticipazioni prossime puntate: come si evolve il rapporto tra Maria e Domenico

Ci sarà spazio anche per le storie d’amore nella fiction di Rai1 Belcanto che vede protagonista Vittoria Puccini e nel cast anche Carmine Recano, Giacomo Giorgio, Caterina Ferioli e Adriana Savarese. Da Belcanto anticipazioni, infatti, si scopre che nella loro fuga verso una vita migliore da Napoli a Milano Maria e le sue due figlie Carolina e Antonia troveranno l’aiuto di Domenico. La nuova fiction di Rai1 ruota attorno alla vita delle tre donne che scappano non solo dalla miseria ma soprattutto da un uomo violento, Iginio il marito di Maria Cuoio. Quando giungeranno a Milano il primo ad offrire loro aiuto è Domenico Bernasca.

Location Belcanto: dove è stato girato?/ Intreccio tra luoghi e trama: le riprese a Napoli, Milano e Roma

Chi è Domenico Bernasca in Belcanto? Il personaggio interpretato da Carmine Recano è un uomo scaltro e affascinante che riesce a vivere nella Milano dominata dagli austriaci vendendo sottobanco armi ai ribelli e gestendo una taverna. Ed è proprio nel suo locale che ospiterà Maria ed le sue figlie chiedendo in cambio che servano ai tavoli e cantino. Vittoria Puccini, invece, presta il volto a Maria che è una donna forte e indipendente ma anche dura e inflessibile all’apparenza. Riserva tutto il suo amore nella figlia Antonia mentre non asseconda le esigenze della secondogenita Carolina. Nasconde un segreto ed un difficile passato con cui presto dovrà fare i conti: come si evolverà il rapporto tra Maria e Domenico nelle prossime puntate di Belcanto?

Quando finisce Belcanto e quante puntate sono: Rai Uno/ Il calendario degli episodi e finale di stagione

“Nasce un sentimento tra Maria e Domenico in Belcanto ma…”: le anticipazioni del regista e degli attori

A svelare delle piccole anticipazioni Belcanto sulle prossime puntate ci hanno pensato il regista Carmine Elia e gli attore Vittoria Puccini e Carmine Elia in un’intervista rilasciata a SuperGuidaTv. Vittoria Puccini ha ammesso che terrà Domenico distante perché ha paura di soffrire di nuovo. Si offrirà di prostituirsi per pagare la locanda perché ha un’idea tale degli uomini da essere convinta che siano tutti uguali. Con il passare del tempo, però, sarà costretta a fare i conti con questa ferita che si porta dentro e cambierà idea. Carmine Recano, invece, ha aggiunto: “Domenico cambia proprio grazie all’incontro con Maria. Lui decide di espiare il suo dolore cercando di aiutare Maria e le sue figlie nella fuga. A quel punto diventerà marito e padre e cercherà di dare a queste donne la sua protezione, il suo amore, la sua saggezza.”

FOLLEMENTE/ Tra cast ed esperienze universali, Genovese crea un altro film di successo

E che nascerà un sentimento tra Maria e Domenico in Belcanto lo ha lasciato intendere anche il regista Carmine Elia rivelando che lui è un uomo cinico che ben presto mostrerà anche il suo lato umano, mentre lei cambierà il suo modo di vedere il rapporto con gli uomini e con la figlia Carolina. Svelate le anticipazioni Belcanto non resta che ricordare che la fiction di Rai1 va in onda ogni lunedì in prima serata su Rai1 a partire dalle 21.35 circa ma è disponibile anche in diretta streaming e on demand sul sito di Raiplay.