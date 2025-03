Mentre buona parte degli appassionati sono ancora ancorati al teleschermo per il secondo appuntamento, cresce l’hype per le anticipazioni Belcanto in vista della prossima puntata in onda il 10 marzo 2025. Sarà forse un momento cruciale per la storia con protagoniste Carolina e Antonia, entrambe alle prese con il loro percorso professionale. Sullo sfondo il sogno infranto della madre, Maria, che potrebbe celare delle ragioni sconvolgenti per le sue figlie.

Questa volta è Carolina a prendersi la scena; mentre Antonia prosegue il suo percorso, la sorella si mette in evidenza alla gara di canto alla quale dopo tante remore ha scelto di partecipare. Conquista il gusto del principe Richter e non solo ma, proprio quando l’euforia raggiungerà il picco, un clamoroso colpo di scena rischia di rovinare la gioia del momento. Ma di cosa si tratta? In attesa di scoprirlo, Carolina riceverà una proposta piuttosto allettante che non riguarda però il mondo della musica, bensì la recitazione.

Stando alle anticipazioni Belcanto – per la prossima puntata del 10 marzo 2025 – Iniziano i contrasti che preoccupavano già da tempo Maria; le carriere parallele delle figlie, Carolina e Antonia, genera gelosie soprattutto nella seconda dopo che alla prima viene proposto un ruolo nel cast de ‘La Cenerentola’. La competizione inizierà a toccare un picco importante con non poche tensioni, soprattutto le protagoniste saranno sempre più vicine al giorno della festa organizzata per il fidanzamento ufficiale tra Pavel Falze e Maddalena Bellario.

Alla festa è Carolina la prescelta per l’esibizione e, per questioni annesse e nonostante non sia proprio dell’umore giusto, si trova costretta ad accettare l’impegno. Tutto alla fine procede per il meglio ma arriva a scuotere il suo animo un evento che non aveva assolutamente messo in preventivo. C’è la complicità di Antonia in questo improvviso colpo di scena o si tratta di qualcosa di prettamente personale? Le anticipazioni Belcanto – per la prossima puntata del 10 marzo 2025 – si concludono qui e dovremo dunque aspettare la messa in onda della terza puntata per scoprire cosa è accaduto alla giovane Carolina.