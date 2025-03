Dopo 6 episodi densi di colpi di scena, emozioni e anche momenti di tensione, siamo giunti al finale di stagione: cosa raccontano le anticipazioni Belcanto per l’ultima puntata del 17 marzo 2025? L’epilogo potrebbe non essere tale; non è detto che tutti i nodi saranno sciolti proprio con la chiusura del primo capitolo, magari anche per lasciare la speranza che la nuova serie tv targata Rai Uno – in virtù del successo ottenuto – abbia un eventuale seguito. Ma vediamo ora cosa raccontano le anticipazioni in vista del finale di stagione di Belcanto con l’ultima puntata in onda il 17 marzo 2025.

Il quinto e il sesto episodio hanno gettato le basi per una sorta di contesa finale tra Carolina e Antonia: il ruolo ne ‘La Cenerentola’ è il pomo della discordia oltre che l’evento capace di generare un effetto domino ben visibile proprio nel corso dell’ultimo appuntamento. Le anticipazioni Belcanto per l’ultima puntata del 17 marzo 2025 partono dell’episodio numero 7 dal titolo ‘Viva Verdi’ e al centro della scena avremo Enrico. Il ragazzo non ha dubbi; per lui Antonia ha avuto un ruolo nella triste scomparsa della sorella e viene fermato in extremis da Carolina prima che compia un estremo gesto.

L’intervento di Carolina per fermare gli intenti di Enrico è però un rimedio a metà; quanto commesso dal ragazzo è comunque grave e ora il rischio è che le forze dell’ordine vogliano a tutti i costi incarcerarlo. Gli austriaci sono sulle sue tracce e nel frattempo è costretto a trovare rifugio presso i rivoluzionari. Intanto, Antonia è riuscita nel suo intento: tutto è pronto per il debutto da protagonista nello spettacolo dove avrebbe dovuto primeggiare la sorella, ma non è detto che tutto vada nel verso sperato.

Le anticipazioni Belcanto per l’ultima puntata del 17 marzo 2025 – come sempre su Rai Uno – proseguono con l’ottavo episodio dal titolo ‘Va, pensiero’. Entra in scena il celebre Giuseppe Verdi; il maestro si renderà subito conto del talento smisurato di Carolina e non avrà dubbi nel proporle un ruolo da protagonista nel ‘Nabucco’. Ennesima soddisfazione per la giovane che però si trova costretta a rifiutare; ora la priorità è sostenere Enrico unendo le forze nel tumulto rivoltoso contro gli austriaci. Cosa ne sarà del futuro della giovane, delle controversie con la sorella e soprattutto del suo grande sogno? Appuntamento alla prossima settimana – 17 marzo 2025 – per il finale di stagione di Belcanto.