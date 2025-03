Anticipazioni Belcanto, l’incontro tra Carolina ed Enrico stravolge tutto: scocca la scintilla?

Cosa succederà nelle prossime puntate della fiction di Rai1? Dalle anticipazioni Belcanto si scopre che nascerà una storia d’amore tra due dei protagonisti più giovani che appassionerà il pubblico di Rai1. La trama ruota attorno a Maria ed alle sue figlie Carolina e Antonia, le tre donne fuggono da Napoli per andare a Milano per sfuggire al marito violento di Maria e per inseguire il talento di Antonia nel canto lirico. Anche Carolina ha talento nel canto ma ha un carattere molto più ribelle della sorella.

E dalle anticipazioni Belcanto si scopre che l‘incontro di Enrico con Carolina (Adriana Savarese) sconvolgerà la vita di entrambi. Il giovane è un aspirante scrittore, rivoluzionario e idealista, che preferisce combattere con le parole piuttosto che con le armi. Enrico ha un animo molto simile a Carolina, per questo le starà accanto, spingendola a lottare per dimostrare il proprio talento. Com’è abbastanza inevitabile tra i due scatterà la scintilla e ben presto Enrico e Carolina si innamoreranno l’uno dell’altra ma la loro storia d’amore sarà contraddistinta da alti e bassi.

Belcanto non è una storia vera, ma i personaggi delle protagoniste Maria Cuoio (Vittoria Puccini) Antonia Cuoio (Caterina Ferioli) Carolina Cuoio (Adriana Savarese) si ispirano a figure verosimili. Invece il personaggio interpretato da Giacomo Giorgio, Enrico De Marchi è realmente esistito, secondo molti s’ispira ad Emilio De Marchi (già il nome richiama molto ed è simile). Emilio De Marchi è stato uno scrittore milanese che ha vissuto dal 1851 al 1901, autore di romanzi incentrati sulla Milano piccolo borghese e impiegatizia dell’epoca con uno stile tra il realistico e il melodramma.

E del resto sul suo personaggio si è espresso anche Giacomo Giorgio in una recente intervista ha ammesso che il suo personaggio pur essendo dell’800 è molto moderno: Discute di emancipazione femminile e ha una forte passione politica, in un’epoca in cui le donne, purtroppo, non avevano ancora un rapporto paritetico con gli uomini. Un periodo di lotte…” E non è tutto perché secondo l’attore già volto di Mare Fuori, anche in un periodo storico come il nostro in cui non c’è la piena parità di genere storie come questa sono necessarie. L’appuntamento con la prossima puntata di Belcanto è per lunedì 10 marzo 2025 sempre in prima serata su Rai1.