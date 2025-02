Da stasera, lunedì 24 febbraio 2025, andrà in onda su Rai1 Belcanto, una nuova miniserie che trasporterà gli spettatori nell’Italia dell’Ottocento, tra melodramma, musica e una storia familiare carica di emozioni. La protagonista, Maria Cuoio, interpretata da Vittoria Puccini, è una madre che fugge da Napoli, insieme alle sue due figlie Antonia e Carolina, per sottrarsi alla violenza del marito e inseguire il sogno di una vita migliore. Il viaggio delle tre donne le porterà fino a Milano, la capitale dell’opera lirica, dove sperano di affermarsi nel difficile mondo della musica e del teatro. Sembrerà strano, ma già agli albori c’è chi si chiede: quando finisce Belcanto, quante puntate sono? La curiosità degli appassionati non conosce confini e proviamo dunque a rispondere per offrire un quadro del calendario e soprattutto per scoprire per quante settimane ci accompagnerà la splendida trama de ‘Belcanto’, da questa sera su Rai Uno.

Quante puntate sono e quando finisce Belcanto, da questa sera, 24 febbraio 2025, su Rai Uno

La miniserie Belcanto è composta da otto episodi, suddivisi in quattro prime serate su Rai1. Il calendario di messa in onda prevede la messa in onda dei primi due episodi stasera 24 febbraio 2025, la seconda puntata il 3 marzo prossimo; la terza puntata il 10 marzo 2025 e l’ultimo appuntamento è fissato per lunedì 17 marzo 2025. Gli episodi saranno trasmessi in prima serata sul primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo in prime time, subito dopo Affari Tuoi e saranno disponibili anche in streaming su RaiPlay, sia in diretta che on demand. Dunque, per chi già si chiede quando finisce Belcanto e quante puntate sono, la data da segnare in rosso è il prossimo 17 marzo che andrà a chiudere il cerchio delle vicende narrate.

Considerato quando finisce Belcanto, possiamo dunque dire che le puntate della nuova serie tv – suddivise in due episodi per appuntamento – ci accompagneranno per ben 4 settimane. Ogni episodio andrà probabilmente a comporre un quadro specifico che ci porterà verso un finale di stagione che, ancor prima dell’esordio, si appresta già ad essere imperdibile.