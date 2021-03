“Belen cambi uomini come le mutande”/ La replica della Rodriguez: “Sono fatti miei..”

Belen Rodriguez non ci sta e risponde prontamente a chi la accusa di cambiare spesso gli uomini. La showgirl argentina si è imbattuta in una serie di commenti sotto l’ultima foto pubblicata in cui è in ascensore con il fidanzato Antonino Spinalbese. Una foto di coppia semplice, in cui Belen riceve un bacio sulla guancia dal padre della sua bambina che nascerà tra pochi mesi, ma che è stata criticata da alcuni utenti. Di fronte alle critiche ricevute, la showgirl argentina ha deciso di replicare rispondendo a chi si sarebbe permesso di accusarla di cambiare frequentemente il partner. “Va di moda replicare su questo meraviglioso mezzo di comunicazione che è Instagram, che è diventato anche abbastanza atroce per la presenza troppo compulsiva degli hater“, ha esordito Belen che sarebbe stata criticata anche per il look.

Belen Rodriguez contro gli haters: “Cambio gli uomini come le mutante? Vorrei dire che le mutande le cambio spesso”

Ad infastidire Belen Rodriguez sono state soprattutto le frecciatine sulla sua vita privata. La showgirl argentina non ci sta di fronte ai commenti che criticano le sue scelte personali e, schietta e sincera come sempre, ha replicato prontamente con un video. “La cosa che mi dà un pochino fastidio è leggere: ‘Cambi uomini come mutande‘. Vorrei precisare che io le mutande le cambio abbastanza spesso, più spesso insomma e meno male. Comunque, la mia vita privata, con chi scelgo di stare, con chi scelgo di passare la mia vita, sono assolutamente fatti miei”, sono le parole dette da Belen per mettere a tacere gli haters. Serena e felice della propria vita privata, la showgirl si gode il momento magico che sta vivendo in attesa di poter conoscere e stringere tra le braccia la sua bambina.

