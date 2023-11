Belen con Elio Lorenzoni alle Maldive fa infuriare “psicologi del web”/ De Martino in silenzio…

Belen Rodriguez fa sul serio con Elio Lorenzoni: vacanze alle Maldive ma i social si infuriano

Belen Rodriguez ed il fidanzato Elio Lorenzoni volano alle Maldive per una vacanza extra lusso. È finito il periodo buio della showgirl argentina che nei mesi scorsi a causa di un fortissimo stress è stata ricoverata in una clinica a Padova ed adesso può godersi a pieno la sua famiglia e soprattutto il suo nuovo fidanzato Elio Lorenzoni. I due ormai fanno coppia fissa e sui social non passa giorno in cui non postino foto e storie in cui si scambiano effusioni apparendo felici e raggianti.

Ed i post sui social Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni continuano a postarli anche adesso che sono in vacanza alle Maldive. I due alloggiano nel resort One&only Reethi Rah, struttura favolosa e tutt’altro che economica a pochi passi dal mare paradisiaco dell’oceano Indiano. Tuttavia questo continuo ostentare il lusso e lo sfarzo sui social ha fatto storcere il naso ‘agli psicologi del web’ ovvero utenti che di professione fanno gli psicologi, a loro dire, che ritengono il comportamento della showgirl argentina non stia attenta alla sua salute psicofisica. I commenti vanno da chi sostiene: “Che banalità, un copione ormai già visto, montagna, isola tropicale, tu in bicicletta con aria sognante….mah” A chi addirittura tira in ballo i figli Santiago e Luna Marì: “E i figli ovviamente a casa, ha ragione è troppo stressata!”

Belen Rodriguez alle Maldive con Elio Lorenzoni: il silenzio di Stefano De Martino con la nuova fidanzata

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni si stanno godendo la loro vacanza alle Maldive e postano tutto sui social scatenando la furia degli psicologi del web. Atteggiamento diverso, invece, ha scelto l’ex marito della showgirl argentina. La storia d’amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è stata sin dall’inizio contraddistinta da tira e molla. I due si sono innamorati, sposati e coronato il loro sogno d’amore con la nascita di Santiago per poi lasciarsi pare per un presunto tradimento da parte dell’ex ballerino. Poi hanno riprovato a stare insieme ma le cose non sono andate come sperato e lo loro strade si sono nuovamente divise.

Adesso mentre Belen Rodriguez ha ritrovato l’amore nel nuovo fidanzato Elio Lorenzoni, Stefano De Martino è felice con la nuova fidanzata Martina Trivelli. L’ex coppia, però, ha un modo completamente opposto di vivere queste nuove relazioni, mentre infatti Belen non passa giorno che non condivide sui social foto o dediche per il bel imprenditore, Stefano De Martino è riservatissimo sulla sua vita privata e concentrato solo sul lavoro. Insomma ha scelto la strada del silenzio sul gossip.

