Belen, Dayane Mello e Gianmaria Antinolfi/ La madre di lui svela tutto sul flirt!

Gianmaria Antinolfi e Belen Rodriguez sono i protagonisti indiscussi del gossip di questa estate. Dopo la rottura con Stefano De Martino, la showgirl argentina ha ritrovato l’amore al fianco del 35enne che nella vita si occupa di moda. Ma com’è scoccata la scintilla tra i due? Sappiamo che si sono incontrati alla festa di compleanno di Antinolfi a Capri, e poi? A raccontare nuovi dettagli di questo flirt è stata la mamma di Antinolfi, la signora Esmeralda. Lo ha fatto alle pagine del settimanale DiPiù, raccontando di essere stata proprio lei – che di lavoro fa l’organizzatrice di eventi – a pianificare il party di compleanno del figlio. “Era la festa del trentacinquesimo compleanno di mio figlio, ho curato io l’organizzazione, il menù, la scelta della musica nelle sale del Rari Nantes, e sapevo che ci sarebbe stata anche Belen…” ha raccontato la donna, svelando dunque di sapere già della presenza della Rodriguez all’evento.

Gianmaria Antinolfi tra Belen e Dayane: ecco cos’è accaduto

La signora Esmeralda ha inoltre raccontato che la Rodriguez si è divertita molto al compleanno di suo figlio Gianmaria: “Belen ha ballato, cantato, era a suo agio…”. Ma l’intervista per DiPiù è proseguita con gli amici di Antinolfi che hanno sciolto un’altra matassa importante: quella del flirt del 35enne con Dayane Mello. “Gianmaria e Dayane si erano conosciuti un mese fa a Capri, tra loro era scattata subito la sintonia, e lui sembrava preso. Si sono frequentati per qualche settimana, ma poi è arrivata Belen.” hanno raccontato. Così la decisione di chiudere con la Mello per stare con la Rodriguez: “Ha detto a Gianmaria che avrebbe passato qualche giorno a Capri, si sono visti, lui ha capito immediatamente che tra loro stava nascendo qualcosa e ha deciso di lasciare Dayane”. Una decisione che quest’ultima ha preso piuttosto male.



