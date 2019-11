Belen e Andrea Damante: spunta un video/ Flirt dopo un concerto di Fedez e J-Ax ?

Belen Rodriguez e Andrea Damante hanno davvero avuto un flirt mentre lui era ancora fidanzato con Giulia De Lellis? A diffondere il clamoroso gossip è stato il settimanale Chi che, a fine ottobre, aveva parlato di un flirt clandestino tra la showgirl argentina e l’ex tronista di Uomini e Donne al punto da ipotizzare una specie di ripicca da parte della De Lellis che si è poi fidanzata con Andrea Iannone. In questi giorni, Belen e la De Lellis, pur senza mai menzionarsi, si sono lanciate frecciatine a distanza sui social. Tra le due, i rapporti non sono idilliaci. Non si sa se il gelo tra la showgirl e l’influencer sia nato proprio per quello che, secondo il gossip, sarebbe accaduto tra Belen e Andrea Damante, ma in merito al presunto flirt che la moglie di Stefano De Martino avrebbe avuto con il dj veronese, il settimanale Spy svela nuovi dettagli.

BELEN RODRIGUEZ E ANDREA DAMANTE: FLIRT DOPO IL CONCERTO DI J-AX E FEDEZ?

Secondo quanto svela il settimanale Spy, Andrea Damante e Belen Rodriguez avrebbero avuto un incontro ravvicinato il primo giugno 2018, dopo il concerto di Fedez e J-Ax a San Siro. Stando a quello che scrive Spy, la showgirl argentina e il dj veronese si erano conosciuti ad una serata di karaoke dove sarebbe scattata la famosa scintilla ed oggi, sul web, spunta anche il video di quella famosa serata. “Successivamente a quella notte sul web era apparsa una foto di Damante sporco di rossetto. Il rossetto era dello stesso colore di quello che indossava Belen Rodriguez”, scrive Spy. Damante che all’epoca era ancora fidanzato con Giulia De Lellis con la quale, però, il rapporto era in crisi, ha dunque tradito l’ex fidanzata proprio con Belen? Una domanda a cui non c’è una risposta anche se, proprio sui tradimenti di Damante, la De Lellis ha scritto il libro “Le corna stanno bene su tutto”.

Il vero colpo di scena sarebbe se Damante avesse tradito GDL anche con Belen e Giulia si fosse fidanzata con Iannone per questo. ADOREREI #lecornastannobenesututto #belen #damante #giuliadelellis pic.twitter.com/5NxKlvvsB3 — Antonio (@8antonio8989) September 19, 2019





