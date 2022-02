Belen e Antonino Spinalbese: perché è finita?/ Non solo divergenze caratteriali…

Da parecchi mesi, ormai, la storia d’amore tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese è andata definitivamente in archivio. La modella argentina e il parrucchiere spezzino hanno detto basta dopo un periodo con più bassi che alti. I due hanno così deciso di imboccare strade diverse e il loro unico legame, adesso, è rappresentato dalla figlia Luna Marì. Poco dopo la nascita della bambina, a quanto pare, la coppia è stata travolta da una brutta crisi che si è evoluta nel modo peggiore, arrivando fino alla rottura. Ma quali sono i veri motivi che hanno portato Belen ed Antonino a lasciarsi? Stando ad alcuni rumors provenienti dal mondo del gossip, alla base della crisi ci sarebbero state forti divergenze caratteriali. Ma non solo…

Il magazine specializzato in gossip Chi, diretto da Alfonso Signorini, aveva spiegato che la quotidianità aveva giocato un ruolo determinante nella crisi tra Belen e Antonino Spinalbese. Secondo la ricostruzione della famosa rivista, dopo i primi mesi di passione, dove tutto sembrava andare per il verso giusto, i due si sono resi conto di non essere compatibili come pensavano. Viversi tutti i giorni, dunque, per la coppia, ha rappresentato la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

La rottura, naturalmente, ha lasciato di stucco i fan che hanno continuato a sperare in un ritorno di fiamma nelle settimane successive alla separazione. Ma l’amore si sa, ha delle regole tutte sue che sfuggono ad ogni previsione. Ciò che è certo è che oggi Belen e Antonino Spinalbese non stanno più insieme.

