Barbara d’Urso e Belen Rodriguez, le telecamere di RaiPlay immortalano il loro incrocio dietro le quinte: gelo o distensione tra le due primedonne?

Barbara d’Urso e Belen Rodriguez si sono incrociate nel dietro le quinte dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle, e le telecamere le hanno beccate proprio nel momento topic. Infatti, le riprese erano attive per il Ballando Segreto, spin off del talent show di Milly Carlucci. Ma cos’è successo? RaiPlay ha pubblicato le immagini delle due mentre si allenavano con i maestri di ballo Yuri Orlando e Pasquale La Rocca.

Al momento non si è ancora capito cosa si siano dette e quale sia stata la loro reazione. Potrebbero essersi scambiate un semplice saluto, oppure potrebbero essere semplicemente passate di fianco l’una all’altra ignorandosi del tutto. Ad ogni modo, quello che conta è che non sia avvenuta nessuna polemica, anche perchè nel 2019 Belen aveva assicurato di non sentire più nessun sentimento negativo nei confronti di Barbara d’Urso nonostante il loro passato pieno di scontri e tensioni.

Barbara d’Urso e Belen Rodriguez, i motivi della lite: “L’ho mandata a quel paese perchè…“

Ma passiamo subito a scoprire cos’è successo tempo fa tra Barbara d’Urso e Belen Rodriguez. Siamo nel 2020 e a Il Fatto Quotidiano l’argentina aveva detto queste parole sulla conduttrice: “A Le Iene durante un gioco l’ho mandata a quel paese, c’erano dei motivi. L’ho fatto perché era un modo per proteggere una persona a me cara. La reazione non è stata forse delle più gradite ma io non ho nulla contro di lei. I suoi programmi è vero, non li apprezzo, ma li rispetto”, e ha concluso dicendo di rispettarla come bravissima professionista.

Nel 2017 Barbara d’Urso aveva pronunciato questa frase: “Faccio il 22% anche senza i fratelli Rodriguez“, durante il Grande Fratello e la partecipazione di Jeremias e Cecilia Rodriguez. Entrambi avevano rifiutato l’invito a Domenica Live, e lei li aveva ‘affossati’ con questa frecciatina che poi non piacque molto a Belen.