Belen e Cecilia: vacanze da nemiche, genitori sull’orlo di una crisi? Nessun riavvicinamento, anzi: cresce la distanza.

Ancora silenzio totale tra le sorelle Rodriguez. Belen e Cecilia continuano a non parlarsi, circondate da migliaia di fan che si chiedono cosa sia successo per arrivare a questa clamorosa separazione familiare. Dopo una breve illusione di pace, oggi anche i loro amati follower stanno perdendo la speranza di rivederle insieme dato che dietro a questa rottura sembra ci sia qualcosa di piuttosto pesante. Intanto, i loro genitori Gustavo Rodriguez e Veronica Cozzani provano a stare insieme a tutte e due dividendosi tra Belen e Cecilia.

Prima della lite non era raro vedere tutta la famiglia riunita con tanto di foto che documentavano una serenità incredibile. Oggi le cose non stanno più così e vediamo i genitori delle due mentre sono con Belen in Sardegna insieme alla piccola Luna Marì che di recente ha festeggiato il suo compleanno. Poi volano da Cecilia in Toscana per starle accanto durante la gravidanza. Insomma, anche i genitori sembrano aver accettato che le due non si parlano più e che le cose non stanno più come una volta.

Lite Belen e Cecilia, il caos non si placa: arriva Fabrizio Corona e parla di tradimenti

Tra le varie liti, si è messo in mezzo anche Fabrizio Corona a Falsissimo che ha parlato dei tradimenti di Stefano De Martino, conduttore napoletano ed ex marito di Belen Rodriguez. La showgirl non ha reagito alle parole di Corona, dato che probabilmente lui l’aveva già informata su quanto avrebbe detto nel suo podcast. In tutto ciò, c’è chi pensa che Belen, scottata da quanto successo a lei in tema di tradimenti, abbia avuto dei sospetti anche nei confronti di Ignazio Moser, e per questo motivo Cecilia si sarebbe offesa. Ma ovviamente, questa rimane solo una supposizione.