Belen e Cecilia, alta tensione tra le due sorelle: i genitori provano a mediare tra le showgirl

La famiglia Rodriguez non sta certo vivendo un’estate particolarmente serena, il rapporto tra Belen e Cecilia sembra sempre più complicato, con le due sorelle che starebbero attraversando probabilmente il loro momento più complicato per quanto riguarda il loro legame. Sono diverse le versioni riguardo alla tensione tra Belen e Cecilia, anche se al momento non sembra essercene una prevalente sull’altra.

C’è chi sostiene che Belen abbia avvisato la sorella Cecilia riguardo ad alcune presunte scappatelle del marito Ignazio Moser che è spesso finito sotto la lente d’ingrandimento, ma non ci sono certezze a riguardo. Un’altra tesi riguarda invece la gravidanza di Cecilia, che come noto è incinta del suo primo figlio, ma non avrebbe trovato il giusto sostegno da parte di Belen, che nonostante conoscesse le fragili emotività del periodo non sembra essere stata la spalla che Cecilia sperava di trovare. Ed è qui che sono scesi in campo i genitori Gustavo e Veronica.

Lite Cecilia Belen, i genitori fanno da mediatori

Dove non sono riuscite Cecilia e Belen ci proveranno i genitori, le due showgirl sudamericane sembrano ancora piuttosto distanti. E a questo punto ci penseranno i genitori Gustavo e Veronica ad avvicinare le figlie, vedremo se il loro intervento si rivelerà provvidenziale e sarà utile per riportare pace e serenità in famiglia in un momento in cui sembra essercene grande bisogno.

Per il momento sia sul fronte Belen (accostata a un ruolo a Ballando con le stelle 2025) che su quello Cecilia le bocche restano cucite, vedremo se qualcuna delle due deciderà di rompere il silenzio sulla questione che resta di difficoltà. Vedremo se ci saranno aggiornamenti in questa turbolenta estate per la famiglia Rodriguez.

