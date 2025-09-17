Belen e Cecilia, pace ritrovata in famiglia: pizza, amici e la dolce attesa di Clara Isabel. Ecco cos'è successo!

Belen e Cecilia Rodriguez hanno fatto pace? Oggi è arrivata la notizia che molti aspettavano da tempo: le due sorelle si sarebbero ritrovate per una cena per mettere a dormire le discordie che in questi mesi le hanno portate ad allontanarsi. A beccarle insieme è stato il settimanale Chi che ha pubblicato alcune foto in esclusiva. Dopotutto, secondo i calcoli mancano pochi giorni alla nascita della piccola Clara Isabel, figlia di Ignazio Moser e di Cecilia, e questo potrebbe aver portato Belen e la sorella a riconciliarsi una volta per tutte.

Il settimanale Chi ha fotografato Belen mentre va da Chechu insieme al figlio Santiago e amici del giovane, mentre qualche minuto dopo Cecilia Rodriguez scende a prendere le pizze. In una scorsa intervista, era stata proprio lei a far tacere le voci di un litigio: “Non c’è nessun problema fra di noi: nella vita abbiamo litigato almeno 5000 volte, e la vita è lunga, ma siamo sorelle, ci ritroviamo sempre. Non abbiamo bisogno di condividere il nostro rapporto sui social“, aveva detto a Chi, “uso i social per lavoro e per condividere momenti belli con i miei figli, ma non sbatto tutta la mia vita nelle stories. Non sono quelle il termometro per capire come sono i nostri rapporti“. Che sia stato tutto frutto di un malinteso?

Nel corso della gravidanza della sorella, Belen si era mostrata molto contenta: “Sto condividendo questa gioia immensa, come si fa a non condividerla? È meraviglioso e non vedo l’ora di vedere mia nipote.“, aveva detto sempre a Chi, “Cecilia ha faticato tanto per arrivare qui, e sono felice che abbia scelto per la sua bambina il nome di nostra nonna, Clara Isabel, una donna che abbiamo amato in modo incredibile“.

Finalmente si può dire che l’ascia di guerra è stata deposta, o che almeno, si ha certezza del fatto che le due hanno mantenuto buoni rapporti soprattutto in un momento delicato come questo dove Belen sta per diventare zia per la prima volta. Chechu aveva anche raccontato che la sorella le è stata molto vicina nel suo percorso, dato che inizialmente non riusciva a diventare mamma. Sempre a Chi, Cecilia aveva anche riportato i fan alla realtà dei fatti: “Io vivo mia sorella non come un personaggio pubblico, non devo per forza fare foto per condividere se viene a casa mia o meno“.