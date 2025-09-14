Belen e Cecilia Rodriguez più vicine ad una "pace" dopo la lite? Ecco cosa avrebbe provocato il gelo, gli ultimi segnali di riavvicinamento...

Belen e Cecilia Rodriguez, da sorelle inseparabili alla lite infinita: ecco che cosa sarebbe successo

Belen e Cecilia Rodriguez più vicine dopo il lungo periodo di gelo? E’ la domanda che assilla i fan delle due sorelle, da troppo tempo distanti e fredde l’una nei confronti dell’altra. Alla base delle tensioni ci sarebbero state questioni economiche e personali, ma oggi sembra che il rapporto stia lentamente migliorando. Chi segue Belen e Cecilia Rodriguez sui social, infatti, avrà notato il segnale distensivo lanciato da Cecilia, che pubblicando una foto dei suoi fratelli su Instagram, ne ha esaltato dolcemente la bellezza con un commento tenero e romantico.

Oltre a questo piccolo dettaglio, Cecilia avrebbe ricominciato a promuovere con regolarità i prodotti make-up del nuovo brand di Belen e la foto di quest’ultima è riapparsa anche sull’account Instagram di Cecilia, proprio per la promozione del brand. Insomma, se la lite non si può definire superata poco ci manca.

Belen e Cecilia Rodriguez hanno fatto pace? Primi segnali distensivi dopo la lite, ma…

A creare il grande gelo in questi mesi, ricordiamo, sarebbero stati propri gli affari, come accennavamo precedentemente. A pesare, in particolare, le divergenze legate alla gestione del loro marchio di moda, che comprende linee di abbigliamento e costumi da bagno. Durante la gravidanza Cecilia Rodriguez inoltre avrebbe sofferto molto la lontananza della sorella, dalla quale evidentemente si aspettava un atteggiamento diverso.

Chissà se gli ultimi segnali non siano davvero quelli del riavvicinamento definitivo tra le due sorelle. I fan delle sorelle Rodriguez sperano che la questione possa arrivare ad una svolta definitiva. Con l’arrivo della primogenita di Cecilia, prevista in autunno, sarebbe un ulteriore regalo.