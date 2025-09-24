Belen Rodriguez e Cecilia si riavvicinano e fanno pace, ma resiste la tensione tra l'ex di De Martino e Moser

E’ pace fatta tra Belen Rodriguez e Cecilia, le due sorelle hanno ricucito lo strappo che era venuto a crearsi nei mesi scorsi. Le Rodriguez stanno vivendo dunque una nuova fase, scattata già nelle scorse giornate, quando l’ex moglie di Stefano De Martino ha compiuto 41 anni in una festa organizzata con la famiglia e i suoi affetti più cari, da mamma Veronica a papà Gustavo, passando ovviamente per sorella Cecilia.

Giulia Salemi e il rapporto con il figlio Kian: "Io e Pierpaolo non vogliamo esporlo"/ "Abbiamo deciso..."

Le nubi del passato sembrano ormai passate, Belen e Cecilia adesso si godono la ritrovata serenità, come si legge tra le colonne dell’ultimo numero del settimanale Chi: “Hanno ricucito lo strappo, ora è tutto risolto. La famiglia è al centro della vita di Belen, come dimostra questo compleanno trascorso tra i suoi affetti”. Non del tutto risolto però il caos vissuto tra Belen Rodriguez e Ignazio Moser. E proprio a riguardo, tra le colonne del magazine, si legge: “Belen tiene a Cecilia. È la sorella maggiore, ed è chiaro che sia protettiva. Ignazio ha sempre avvertito la figura importante di Belen. Che non è diplomatica, anzi, è molto diretta”.

Lucia Mascino: “Cristiana Capotondi? Sul set c’era distanza, poi…”/ Retroscena su La Ricetta della Felicità

Belen e Cecilia Rodriguez si riavvicinano, ma con Ignazio Moser…

Belen Rodriguez festeggia i suoi 41 anni e lo fa con le persone alle quali è più legata, le più importanti della sua vita. La famiglia è al centro, al compleanno della ormai 41enne ci sono stati i genitori Gustavo e Veronica, ma anche i fratelli Cecilia e Jeremias, nessun altro.

“Perché Belen ha potuto contare sempre su di loro e nessun altro” si legge a riguardo sulle colonne del magazine Chi. Con Ignazio Moser la questione sembra invece più difficile da smaltire, visto che le tensioni dei mesi scorsi hanno portato i due cognati su poli opposti dai quali nessuno sembra voler rientrare in questo momento.

Gustavo Rodriguez come sta dopo l’incidente?/ Messaggi di Belen e Cecilia/“Ancora ricoverato”