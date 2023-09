Belen e Cecilia Rodriguez hanno litigato?/ “Discusso per motivi economici” l’indiscrezione

Tensioni tra Belen e Cecilia: ecco cosa è successo tra le due sorelle

Potrebbero esserci tensioni tra Belen Cecilia Rodriguez, o meglio questo è quanto hanno svelato i rumor nelle ultime settimane. Secondo l’indiscrezione di Dagospia, le due sorelle avrebbero discusso in modo animato a causa di non meglio specificate questioni economiche

“La telenovela dei Rodriguez: Cecilia è andata (anche lei!) alla Mostra del Cinema di Venezia e ha pubblicato diverse storie su Instagram e post. La sorella Belen Rodriguez, dopo essere stata sulle Dolomiti, non ha messo nessun like ne repostato come invece aveva fatto lo scorso anno. C’è chi dice che le due abbiano discusso per motivi economici…” si legge sul portale. In realtà, qualche giorno fa, anche Deianira Marzano aveva parlato di una lite tra loro: “Cecilia è stata a Venezia e ha ricevuto like da tutti (Stefano compreso) tranne che da Belen. Lo scorso anno addirittura Belen aveva ripostato nelle storie le foto di Cecilia” afferma l’esperta di gossip. Cosa sarà accaduto davvero?

Cecilia ed Ignazio Moser si sposeranno il prossimo anno, in primavera, ma il loro più grande desiderio è avere un figlio. Ai microfoni di Chi, Rodriguez dichiara apertamente: “Avremmo voluto fare prima i figli, ma non è così semplice come ti raccontano. Ci stiamo provando. “

E ancora: “Visto che il rapporto è consolidato, il matrimonio è un atto che lo sancisce ma avremmo preferito diventare prima genitori, ma purtroppo non è ancora successo. Scrivono che sono incinta e mi vergogno a dire che non è vero. Sono solo ingrassata, ho preso 3-4 chili. Ma lo prendo come un buon segnale, Quando sono nata io mia mamma aveva preso 28 chili, mi sto portando avanti”.

