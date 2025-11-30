Perché le sorelle Belen e Cecilia Rodriguez hanno litigato? La più piccola chiarisce e spiega: "Ci sono momenti in cui..."

Da parecchi mesi, ormai, negli ambienti di gossip non si fa altro che parlare della presunta lite tra Belen e Cecilia Rodriguez. Per quale motivo le due sorelle si sarebbero allontanate? Dalle ipotesi più fantasiose alle più plausibili, qualcosa sembra essere cambiato nel rapporto tra Belen e Cecilia, benché le due sorelle tentino di minimizzare e ridimensionare le voci. Cecilia Rodriguez, in un recente passaggio nel salotto di Verissimo, aveva infatti assicurato di non aver alcun grave problema con Belen e di volerle molto bene.

Mihaela Tritean, chi è la mamma di Patrizia Cormos/ “Forse mia figlia si poteva salvare”

“Tra di noi non è successo niente di grave, siamo due sorelle molto somiglianti in fotografia ma molto diverse caratterialmente”, le sue parole. “Il nostro temperamento è molto diverso, non dico che siamo come l’olio e l’acqua ma siamo molto diverse ecco, così qualche litigata ci scappa ogni tanto”, l’ammissione di Cecilia Rodriguez.

Paola Toeschi, chi era e com'è morta la moglie di Dodi Battaglia/ "L'ultimo periodo fu devastante"

Cecilia Rodriguez chiarisce il suo rapporto con Belen: “Se ho litigato con mia sorella? Ci sono momenti in cui…”

Guai però a parlare di divisione famigliare, perché Cecilia è fiera e orgogliosa dell’aria che tira all’interno della famiglia di origine. “Siamo uniti, anche se non morbosi come pensa tutta Italia. Non facciamo tutto tutto insieme – precisa ancora Cecilia – perché ognuno ha la sua vita e ognuno ha la sua famiglia”. “Ci sono momenti che stiamo più insieme e momenti che stiamo meno insieme”, puntualizza ancora Ceciu, entrando più in profondità rispetto alle voci relative alla lite con sua sorella Belen.

Beatrice Niederwieser, chi è la moglie di Red Canzian/ "La conobbi nel modo più casuale del mondo"

“Tante persone mi chiedono delle foto con lei, ma io non faccio foto con mia sorella, perché non è un personaggio. Con la famiglia sono molto protettiva, se i miei genitori vengono a casa non faccio foto per comunicare che sono a casa”, la precisazione di Cecilia nel vis a vis con Silvia Toffanin. Per quanto riguarda la mancanza di foto in coppia, soprattutto durante la gravidanza, la sorella minore fa spallucce. “Penso che alla gente piace tanto quando si litiga. Noi ci vogliamo tanto bene, questo è certo”, la conclusione ferma di Cecilia Rodriguez in merito al discusso rapporto con Belen.