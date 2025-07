Belen e Cecilia Rodriguez, la rottura è più grave del previsto. Tra le due la distanza è ormai tantissima e Gabriele Parpiglia spiega: "C'entra Ignazio"

Sono ormai mesi che Belen e la sorella Cecilia Rodriguez non si parlano. Il gelo social va ormai avanti da tantissimo tempo e anche nella vita reale le cose nn andrebbero affatto meglio. Belen e Cecilia Rodriguez sembrano arrivate ad un punto di non ritorno, con un litigio ormai profondo che ha provocato delle spaccature forse irreversibili. E mentre la famiglia soffre per il loro addio – nonostante la loro unione fosse saldissima fino a poco tempo fa – loro sembrano non intenzionate a fare pace. Ma qual è la ragione che ha portato a tutto questo? Si parte dallo scorso aprile, quando Belen e Ignazio Moser, il cognato, hanno smesso di seguirsi su Instagram. In tanti hanno pensato che Belen temesse che Cecilia potesse essere tradita da Ignazio e per questo avrebbe chiuso i rapporti con lui.

A chiarire in parte la situazione ci ha poi pensato Belen Rodriguez che su “Chi” ha spiegato: “Problemi tra di noi? No. Abbiamo litigato migliaia di volte nella nostra vita ed è normale, lo fanno tutte le sorelle, poi però resta il bene e ci ritroviamo sempre. Eppure, nonostante la smentita, le due non si sono più mostrate insieme e Cecilia non era presente neppure in occasione dei compleanni dei figli di Belen Rordriguez.

Belen e Cecilia Rodriguez, rottura: “Non è una semplice scaramuccia”

A quanto pare le cose tra Belen e Cecilia Rodriguez sarebbero più gravi del previsto. Come spiegato da Gabriele Parpiglia, che sa quello che è accaduto tra le due, i motivi non sarebbero affatto futili. Il giornalista ha ribadito che ci sono “motivazioni gravissime” alla base della rottura, che riguardano in parte anche Ignazio Moser. Non è però chiaro di cosa si tratti visto che secondo Nuovo Tv, la notizia dei presunti tradimenti di Ignazio è smentita. Comunque, sembrerebbe che Cecilia non abbia alcuna intenzione di perdonare la sorella.