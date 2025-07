Epopea Rodriguez? L’ascia di guerra non è ancora stata deposta: le sorelle Belen e Cecilia pare non si parlino più e che alla base delle loro discordie ci siano motivi decisamente gravi. Se tutto sembrava procedere per il meglio con un chiarimento da parte dell’ex moglie di Stefano De Martino, ecco che le cose si sono complicate di nuovo e continuano a rincorrersi indiscrezioni di ogni tipo.

Alessia Marcuzzi e Laura Pausini ai ferri corti? Spunta un retroscena surreale/ "Bloccata su WhatsApp"

Ad esempio, Nuovo Tv aveva lanciato la bomba dicendo che Belen fosse furiosa con Ignazio Moser, impaurita che l’uomo potesse tradire la sorella. Ma questa tesi non pare aver avuto supporto da parte di nessuno soprattutto dopo che Belen ha smesso di parlare anche a Cecilia. Ebbene sì, perchè oggi i rapporti paiono così messi male che entrambe non si parlerebbero più. “Non le avrebbe dedicato abbastanza attenzioni in questo momento così speciale, visto che lei è in dolce attesa”, aveva detto a maggio Vanity Fair dando una spiegazione alla lite tra le sorelle Rodriguez, ma Gabriele Parpiglia ha tutta un’altra tesi.

Gerry Scotti contro Affari Tuoi e De Martino: "Qui non regaliamo soldi"/ È caos dopo la frecciata a Rai

Belen e Cecilia Rodriguez, la versione di Parpiglia: “Ci sono sotto cose molto pesanti“

Quello che è successo tra Belen e Cecilia Rodriguez continua ad essere avvolto nel mistero più totale, eppure qualcuno ha qualche idea ben precisa sull’accaduto. Parpiglia smentisce infatti la tesi di Vanity Fair e racconta la sua visione della discordia tra le sorelle: “Non è come dicono loro, è una storia non bella da raccontare”, dice in radio, “Le due sono sempre più distanti, ma non per cavolate, sotto ci sono cose molto più pesanti. Non voglio dire altro perché è proprio una brutta situazione e non si risolverà nel breve termine e anzi, aggiungo che non è detto che si risolva“. Una brutta situazione quindi, che nonostante il recente chiarimento a Chi di Belen, continua a non risolversi.

Delitto di Garlasco/ De Rensis: “Michele Bertani? Solo suggestioni giornalistiche, la procura...”

E oggi Parpiglia continua a confermare la sua spiegazione dicendo che Cecilia non vuole saperne più di Belen, la quale starebbe tentando il tutto e per tutto di riavvicinarsi alla sorella. L’unico fattore che le lega sarebbe l’amore per i nipotini come il compleanno di Luna Marì, ma il giornalista continua a ribadire che i fatti dietro alla rottura sono gravissimi. Cosa sarà successo?