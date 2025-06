Belen e Cecilia Rodriguez: la verità nel rapporto tra le sorelle

Belen e Cecilia Rodriguez sono sempre state molto unite supportandosi sia nelle scelte della vita privata che professionale. Le due sorelle che, insieme al fratello Jeremias hanno anche avviato un brand d’abbigliamento familiare, tuttavia, da qualche mese non avrebbero più quel rapporto idilliaco. I primi rumors sono circolati dopo Pasqua diventando sempre più insistenti.

Ai fan, infatti, non è passata l’assenza di un like o di un commento di Belen sotto il post con cui Cecilia ha annunciato di essere incinta per la prima volta. Nessun contenuto sui social e, soprattutto, anche l’assenza di Belen al lancio della nuova collezione del brand. I fan sono sempre più convinti che tra i due qualora sia accaduto e, a confermarlo, è stato Gabriele Parpiglia che, nella sua newsletter, svela anche la reazione della famiglia.

Belen e Cecilia Rodriguez: cosa ha svelato Gabriele Parpiglia

Secondo quanto fa sapere Gabriele Parpiglia, il distacco tra Belen e Cecilia Rodriguez sarebbe avvenuto anche per “responsabilità di Ignazio Moser”. Secondo il giornalista, inoltre, la famiglia Rodriguez sarebbe rassegnata all’attuale situazione e spererebbe solo che il tempo metta a posto tutto. Durante il weekend appena trascorso, Belen si è mostrata in compagnia dei genitori mentre Cecilia è da poco rientrata in Italia dopo un viaggio a tre negli Emirati Arabi.

La svolta tra le due sorelle potrebbe avvenire quando la piccola Clara Isabel, prima figlia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, nascerà. al parto di Cecilia manca ancora qualche mese e chissà che non sia l’occasione per riunire tutta la famiglia e ricucire lo strappo che, per il momento, ha allontanato le due sorelle.

