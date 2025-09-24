Belen Rodriguez e Ignazio Moser: gelo tra i cognati, “non è diplomatica” con lui. Pace ritrovata solo con Cecilia dopo mesi di tensioni.

Va bene, Belen e la sorella Cecilia Rodriguez hanno fatto pace, ma come sono rimasti i rapporti tra la showgirl e Ignazio Moser? A chiarire tutto è Chi Magazine, che nell’ultimo numero ha fatto il punto sulla relazione ancora difficile tra i due cognati. Tutto è partito dalla festa di compleanno di Belen, che ha spento le sue 41 candeline in un ristorante a Milano. Con lei c’erano il fratello Jeremias, la mamma Veronica Cozzani, papà Gustavo, i figli Luna Marì e Santiago.

Insieme a tavola era presente anche Cecilia, ma ha fatto parlare la clamorosa assenza di Ignazio Moser. Le voci sulla famosa lite familiare hanno sempre preso in considerazione i rapporti difficili fra i due, e questa tesi sembra prendere sempre più piede anche oggi, dopo che la pace con Chechu è stata fatta. Chi Magazine ha chiarito che mentre Belen era al suo compleanno, Ignazio stava partecipando ad un evento sportivo in Emilia Romagna. Che sia stata solo una scusa per evitare di mangiare allo stesso tavolo della cognata?

Belen e Ignazio Moser non vanno d’accordo? “Lei poco diplomatica”

“Ci sono stati momenti difficili anche all’interno della coppia“, chiarisce Chi, “Ma oggi stanno per vivere una gioia che li unirà per sempre“. La rivista spiega dunque che anche tra la stessa Cecilia e Ignazio ci sono stati momenti piuttosto bui, ma oggi che attendono la loro bambina tutto si è appianato, tranne con zia Belen. Il motivo? L’ex moglie di Stefano De Martino non sarebbe ‘diplomatica’ con Moser. Ecco cosa svela Chi Magazine: “Ignazio ha sempre avvertito la figura importante di Belen. Che non è diplomatica, anzi, è molto diretta. Ma, alla fine, Belen e Moser hanno in comune l’amore per Cecilia“. Probabilmente potrebbero non andare mai pienamente d’accordo, ma di certo non si può ignorare che ormai sono tutti una famiglia.