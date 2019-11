Belen e l’atleta a Tu si Que Vales: “Quanti muscoli!”/ Gaffe: “Stefano scusami…”

Chissà quale sarà stata la reazione di Stefano De Martino di fronte alla battuta di Belen Rodriguez a Tu si que vales 2019 quando sul palco ha fatto il suo arrivo Gaggy Yatarow. Si tratta di uno dei concorrenti dell’ultima puntata, campione di calisthenics, una disciplina in cui si solleva il proprio corpo in varie condizioni di difficoltà. Il ragazzo leva la maglia e mostra un fisico molto muscoloso, temprato dai tantissimi allenamenti che lo hanno reso per ben due volte campione del mondo. Ma ecco che, alla fine dell’esibizione, chiede l’aiuto di Belen per un’ultima figura della sua disciplina. Belen deve salire sul suo corpo mentre lui si solleva, sospeso da terra, creando una sorta di bandiera.

Belen Rodriguez, stoccata al marito Stefano De Martino

È proprio alla fine di questo esercizio finale che la vede protagonista che Belen Rodriguez si lascia sfuggire una battuta che forse non piacerà a suo marito Stefano De Martino. “Comunque non ho mai visto tutti questi muscoli in vita mia” ammette la Rodriguez che poi comprende di aver fatto una piccola gaffe, e aggiunge “Scusami Stefano, non ti offendere eh…” Ma Belen non è l’unica ad aver apprezzato le doti, fisiche e atletiche, di Gaggy Yatarow. Sul web tantissimi i complimenti per il ragazzo: “Wow, eccezionale, spettacolare, eccellente… bravissimo.. non ho mai visto nulla del genere… sono rimasta con gli occhi attaccati alla tv”; e ancora “Questo era un fenomeno. Poi l’ultimo esercizio con Belen era incredibile.”; “Bravissimo e pure simpatico e umile, il che non guasta mai. Sono affascinato da questa disciplina.” (Clicca qui per il video dell’esibizione)

